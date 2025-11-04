「フレームミュージック・ガール 雪ミク Another Color Ver.」が2026年4月に発売島田フミカネ氏による新規の雪ミクカラーを再現
コトブキヤは、プラモデル「フレームミュージック・ガール 雪ミク Another Color Ver.」を2026年4月に発売する。価格は6,380円。
本商品は「フレームアームズ・ガール」と「初音ミク」がコラボレーションキット。雪をイメージした可愛らしい装いの雪ミクが再現され、島田フミカネ氏と柳瀬敬之氏によるデザインを元に立体化されている。
島田フミカネ氏による新規の雪ミクカラーとなっており、マフラーと手袋が付属する。表情パーツは特徴的な「歌い顔」「通常左向き」「通常右向き」の3種がついてくる。
マイク＆マイクスタンド、スピーカードローン＆専用クリアーベース、初音ミク用ベースが付き、歌唱ポーズなども表現できる。通常の腕の他に袖なし腕パーツも付属する。
また、コトブキヤショップおよびコトブキヤオンラインショップでは限定特典として「オリジナルフライングベース」が付いてくる。
コトブキヤ限定特典「オリジナルフライングベース」
「#FAガール」と「初音ミク」がコラボ！雪をイメージした可愛らしい装いの商品です。
コトブキヤショップ限定特典「オリジナルフライングベース」プレゼント！https://t.co/9b7n2zms2w#初音ミク pic.twitter.com/wSn8ExyOX4
(C) KOTOBUKIYA
(C)Crypton Future Media, INC. www.piapro.net