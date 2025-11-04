県は、胎内市の養鶏場で見つかった高病原性鳥インフルエンザの疑いのあるニワトリについて、遺伝子検査で『陽性』を確認したと発表しました。4日朝から約63万羽の殺処分が始まっています。



3日、県は胎内市の養鶏場から「死んでいるニワトリが多い」と通報を受け対策本部を設置し対応していました。4日朝、遺伝子検査による陽性を確認し、午前8時から県の職員や民間業者がこの養鶏場で飼育するすべてのニワトリ約63万羽の殺処分を始めています。作業は12日間で終える予定です。



県内で鳥インフルエンザの感染が確認されたのは〝今シーズン初めて〟です。県は、感染の拡大を防ぐために半径10km以内を搬出制限区域に設定し、約110万羽の移動を禁止しました。



県は、「卵や肉を食べることで人が鳥インフルエンザに感染したことは国内で報告されていない」として、冷静な対応を呼びかけています。