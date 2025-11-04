俳優・妻夫木聡が主演のＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（日曜・午後９時）の第４話が２日に放送され、世帯平均視聴率が９・０％を記録したことが４日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

初回は１１・７％でスタート。第２話は１０・４％、第３話は１０・３％と推移。個人視聴率は５・５％だった。

競馬の世界を舞台に、夢を追い続けた熱き大人たちが家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の２０年にわたる物語。原作は山本周五郎賞やＪＲＡ賞馬事文化賞を受賞し、日本ダービー、有馬記念の際にスポーツ報知にエッセー「また満員の競馬場で」を寄稿している早見和真氏。佐藤浩市、松本若菜、「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」目黒蓮ら豪華なキャストも話題だ。

第４話では栗須（妻夫木聡）は調教師の広中（安藤政信）に呼ばれ、日高地方の育成牧場を訪ねる。耕造（佐藤浩市）が１億円で買ったロイヤルホープは競走馬になる訓練を受けるため育成牧場に移ったが、警戒心が極端に強く、手練れのスタッフもお手上げでジョッキーも見つからないと言う。そんな中、栗須と広中はある人物に希望を託す…と展開した。

今回はついに目黒の役柄が判明。耕造の隠し子で、病床の母を中嶋朋子が演じていた。ネットは「まさかの隠し子」「隠し子！？びっくりしました」「なかなかハードな役やな」「素敵な母と子の雰囲気でしたね」「馬じゃなかった！！！」「親子っぽい〜ピッタリ」と驚いていた