『オモウマい店』からあげ5個＆ごはん食べ放題“からあげ定食”680円 バリエーション豊かな日替わりソース これまで200種以上創作
きょう4日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜 後7：00)には、「からあげ大家族 1万人の子育て親父」が登場する。
【オモウマ写真】ボリュームたっぷり！からあげ定食（肉増し）800円
舞台は東京・町田市にあるオモウマいからあげ屋。「98％が学生」と店主が語るように、近隣の大学に通う学生たちが入れ代わり立ち代わり訪れる。
メニューはからあげ5個、ごはん食べ放題の“からあげ定食”のみで、味付けを問わず全品680円、からあげ8個の“肉増し”が800円となっている。自慢のからあげは、鶏もも肉に砂糖をまぶすことで水分や血を抜いたあと、特製のしょうゆダレに漬け込む。それをコーンスターチ、薄力粉、片栗粉をまぶして揚げる。「一口食べた瞬間においしいなって思うくらいの配分にしなきゃだめ」との店主のポリシーから、湿度が高い日はコーンスターチの比率を上げるほか、暑い日には油の酸化を避けるためにごま油とオリーブオイルを足すなど、毎日工夫を重ねている。
レギュラーメニューは、からあげそのものの味を楽しめる“しょうゆ”や“塩こうじ”のほか、生ニンニクと乾燥バジル、チリフレークなどで仕上げたソースをかける“台湾ガーリック”、はちみつや3種のしょうゆをブレンドした自家製ハニーバターソースを用いた“ハニーバター”の4種。
日替わりソースはバリエーション豊かで、取材日にも“柚子胡椒おろし”や“タルタル”、アメリカのケイジャンフードである“ガンボ”、自家製てりやきソースが決め手の“テリマヨレモン”などを提供。もともとはイタリアンのシェフで、パスタソースを担当していたという店主は、その技術も活かしてこれまで200種類以上のソースを創作したという。
在校生や卒業生を含めた客「1万人の親父」を自負する店主は、1日で鶏肉30キロを揚げるほか、ごはん8升（80合）を用意する。「大義名分は腹いっぱいにすること。それが俺の仕事」と自らの役目と位置づける。
