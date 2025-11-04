「1杯90円」でラーメンとうどんが食べられる　1人で複数オーダー可能、寿司チェーンでキャンペーンが開催

レストランチェーンを展開する株式会社Genki Global Dining Conceptsは、全国の寿司チェーン「魚べい」にて、ラーメンとうどんが1杯「90円」（税込）で食べられる「家計応援キャンペーン」を、2025年11月4日(火)から開催している。※平日ランチ限定（開店〜17時まで）、終了時期未定

近年の物価高で悩む家計を応援するべく企画されたという今回のキャンペーンは、あっさりとした味が魅力の「醤油ラーメン」とコシのある麺が特徴の「たぬきうどん」「かけうどん」が1杯90円（税込）で食べられる。また、株式会社Genki Global Dining Conceptsが運営する寿司チェーン「元気寿司」でも、たぬきうどん、かけうどんが、同価格で展開されるという。1人で複数オーダーも可能。寿司と一緒に楽しめるサイドメニューとしてだけじゃなく、ランチの主役としても楽しめる。

〈「家計応援キャンペーン」概要〉

■開催期間

・2025年11月4日(火)〜

※ランチ時間は「開店〜17時」まで

※年末年始や、その他特定日などで一時販売休止する場合もある

※終了時期は未定

■対象店舗

・魚べい（全国）

販売商品：醤油ラーメン、たぬきうどん、かけうどん

・元気寿司（全国）

販売商品：たぬきうどん、かけうどん

■商品

・ランチ醤油ラーメン

ランチ醤油ラーメン／90円（税込）



・ランチたぬきうどん

ランチたぬきうどん／90円（税込）

・ランチかけうどん

ランチかけうどん／90円（税込）

【Genki Global Dining Conceptsについて】

国内では、地域密着型で値頃感の「元気寿司」をはじめ、時代の変化とともに進化を続ける「魚べい」、本物志向の「千両」、リーズナブルなうなぎ料理を提供する「うな釜」、世界と日本をつなぐ「GENKI SUSHI×魚べい」などのブランドを展開。寿司をはじめとする食の提供を通じて、来店客に居心地の良い空間を提供している。