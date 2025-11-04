男性ユニットNORD（ノール）の島太星（27）が、フジテレビ系「呼び出し先生タナカ」（月曜午後8時）に出演。出演者を驚かせた。

今回は「全国有名中学最新入試検定」。中学受験をする小学6年生への問題に東大出身のゲストが挑戦。島はタレント村重杏奈（27）、KEY TO LITの猪狩蒼弥（23）とともに「おば科」で出演した。

灘中の入試問題「『〜アップ』という形で次の意味になる外来語を答えなさい ＜1＞多くのものからいくつかを選んでとりあげること＜2＞競技の前に行う準備行動＜3＞コンピュータを設定して使えるようにすること」で3つとも答えられたら正解。島は突然、「ちょっと待って、いける！いける！ちょっと待って、分かった！」とハイテンションになって答えを記入した。

8人の東大出身ゲストのうち、2人が不正解。司会のアンガールズ田中卓志（49）が「これで『おば科』が正解していたらヤバイですよ」という中、島は＜1＞ピックアップ＜2＞ウオーミングアップ＜3＞セットアップで正解。満面の笑みの島は「見えたの。いろんな世界が見えました」と話し、出演者の爆笑を誘った。