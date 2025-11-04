桜井美悠、出産後初ランウェイ後の家族3ショット公開「ぎしくんもいい笑顔」「憧れ」の声
【モデルプレス＝2025/11/04】モデルの桜井美悠が11月2日、自身のInstagramを更新。夫でYouTuberグループ・ばんばんざいのぎしと0歳息子との家族で撮影した写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】27歳モデル「サンタ衣装似合ってる」26歳人気YouTuber夫＆息子との3ショット
桜井は「札幌コレクション2025。ママになってからランウェイ立たせてもらえるって聞いたときは本当に嬉しくて⋯めっちゃ楽しみにしてたの〜」とつづり、1日に北海道立総合体育センター（北海きたえーる）で開催されたファッションイベント「SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN／WINTER」に出演したことを報告。ミニスカートの可愛らしいサンタ衣装に身を包んだ桜井は、息子を抱っこしているぎしとの家族ショットを披露。桜井とぎしが、子どものおでこにキスをするような仕草も見せ、家族で仲睦まじい姿を見せている。
また桜井は「家族が見守ってくれてたこと、終わってすぐ会えて、褒めてくれたこと、一生忘れない日になりました」と出産後初のランウェイ出演についても感謝の気持ちを記している。
この投稿に「ぎしくんもいい笑顔」「みんな可愛い」「サンタ衣装似合ってる」「スタイル最高」「家族仲良しで憧れ」など話題となっている。
桜井は2024年9月24日にぎしと入籍し、11月には妊娠を発表。2025年2月20日にぎしが自身のInstagramを通じて桜井との間に第1子が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
◆桜井美悠、出産後初ランウェイ後の家族写真を公開
◆桜井美悠の投稿に反響
