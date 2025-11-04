てんちむ（提供写真）

【モデルプレス＝2025/11/04】YouTuberのてんちむが11月3日、自身のInstagramを更新。自作の編み物を公開し、話題を呼んでいる。

◆てんちむ、自作の編み物を公開


てんちむは「編みました。テーマはバラ園です」とつづり、自分で編んだニット帽子とアームカバーを披露。いずれも黄緑色の土台に、黄色、山吹色、オレンジの手編みの、大きさも様々なバラがついていて華やかな写真を投稿した。花びらには白を中心としたパールも付けられており、さらに豪華な出来栄えとなっている。

◆てんちむの作品に反響


この投稿に「上手すぎてアートの域」「珍しい色使いが最高」「可愛い」「上手に作るコツ知りたい」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）

