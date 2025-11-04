【あ、あやしいやつ】顔パックで宇宙人になった飼い主 vs. 戸惑いMAXの愛猫！笑える戦いに1.9万いいね【ママリ】

この人、誰…？顔パック中の飼い主を見た猫に1.9万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、かわいい動物にまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのはコハちゃん(@KOHAKU_CHACHA)さんによる、日常の中で起こったクスッと笑えるエピソードです。





犬や猫は飼い主さんのことをしっかり認識しているようで、飼い主さんがヘアカットや服装、メイクなどで雰囲気を変えると「あの、あなたは誰ですか…？」という態度になることがありますよね。今回、投稿者のコハちゃんさんは、美容のためのパックをしている時に愛猫・おこげちゃんが部屋に入ってきたそうです。するとおこげちゃんは思わぬ態度をとったそうで…？

©KOHAKU_CHACHA

シートパックしてる飼い主を見た時の おこげ

踏み出した足は止まり、目はまん丸に…おこげちゃんがコハちゃんさんの様子を見て動転しているのがよく分かる画像ですね。



この投稿には「えっと⁉️誰なの？」「お互いにパックをw」「どちらさま？ꉂꉂ(ᵔᗜᵔ*)」といったリプライがついていました。



シャム猫のおこげちゃんは、飼い主さんとは逆に黒いパックをしているような模様ですよね。パック中のコハちゃんさんと並ぶと実はすごく絵になったかもしれません。猫ちゃんのかわいい一瞬をとらえたキュートなエピソードでした。

まるで乗馬？シベリアンハスキーの座り方が話題になり3.8万いいね

ご紹介するのは、愛犬との日常をXで発信している、アイリス💜シベリアンハスキー(@irislady_husky)さんの投稿したお写真です。アイリスさんは、愛犬のアイリスちゃんがある場所に座っているのを見かけました。中には、子どものころにそこに座った経験がある方もいるかも？アイリスちゃんの体勢に思わずクスッと笑える投稿をごらんください。

©irislady_husky

そこ座るとこちゃう……

アイリスちゃんが座っていたのは、ソファの背もたれの上でした。まるで乗馬をしているかのように、ちょこんとまたがる後ろ姿。ちょうどソファの切れ目の上に跨っており、頭もブラインドすれすれ。上下ぴったりと収まっている姿に、じわじわと笑いが込み上げてきます。



この投稿には「子どものころに座ったことがあります」といった、背もたれに座った経験のある方や「うちの子も座ります」といった共感のコメントも寄せられていました。ペットも子どももつい座ってしまう背もたれには、つい腰かけたくなる魅力があるのですね。



アイリスちゃんのかわいい姿に、思わずクスッとしてしまう投稿でした。

ぬいぐるみの隣でぐっすり…愛があふれてくる寝顔に4万いいね

ご紹介するのはヤマネコ(@ymnc_rf)さんが投稿したある写真です。動物のお昼寝姿はとてもかわいくて癒やされますよね。ヤマネコさんの愛猫はお昼寝中に、とてもかわいい姿を見せてくれたといいます。その様子をどうぞごらんください。安心しきって気持ちよさそうに寝ている表情に、見ているこちらまで眠くなってしまうかもしれません。

©ymnc_rf

いっしょに寝てる………☺️

ぬいぐるみと寄り添うように眠る猫、とてもかわいいですよね。2人で仲良くお昼寝してどんな夢を見ているのでしょうか。猫がぬいぐるみに顔を寄せているように見えるところが、またとても癒やされます。



この投稿に「サイズも一緒…」「なかよしねんね！」などのリプライが寄せられました。ヤマネコさんはXとInstagram(いずれも@ymnc_rf)にて愛猫との日々を投稿されています。ペットの幸せあふれる表情は、飼い主だけでなく投稿を見る人も癒やしてくれますね。



見ている方まで心が和む、かわいらしい写真の投稿でした。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）