【ゴーストメック コフィンズ コマンダー】 2026年4月 発売予定 価格：9,900円

コトブキヤは、プラモデル「ゴーストメック コフィンズ コマンダー」を2026年4月に発売する。価格は9,900円。

本製品は、コジマプロダクションのゲーム「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」より、ゲーム中で登場する敵メカニック「ゴーストメック コフィンズコマンダー」を、1/20スケールでプラモデル化したもの。アートディレクター・新川洋司氏のデザイン機体を商品化している。

コマンダー用のカラーリングを成型色で再現しており、武装は「軽量アサルトライフル」「大型重機関銃」「シールドユニット」「カイラル粒子砲（左右用）」「近接戦闘用アーム（ブレード）」「ミサイルランチャー」「パワーアーム」「ガスポッド」が付属する。

組立時の選択式で、四脚状態への変形を再現可能。四脚状態の展示をサポートするクリアのミニベースが付属するほか、尻尾は金属芯の入ったベンダブル仕様で本体を支える事が可能。

フェイス部は、クリアのバイザー状態と、マスク状態を差し替えで表現でき、表情違いの左手が新規造形で追加、ポージングの幅が広がっている。背面の、棺桶内部にあるディティールも再現しており、特徴的なアメリ像も再現しているほか、各部のマーキングデカールが付属している。

またコトブキヤショップで購入すると、限定特典として「フライングベース ゴーストメックVer.」が付属する。

「ゴーストメック コフィンズ コマンダー」

仕様：プラモデル スケール：1/20スケール サイズ：全高 約183mm 素材：PS、ABS、PVC

コトブキヤショップ限定特典「フライングベース ゴーストメックVer.」

(C)KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. / HIDEO KOJIMA.

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。また撮影用に塗装されております。