長期旅行の荷物も余裕で収納！【エース】のフロントオープン式キャリーバッグが大活躍。Amazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
狭い空間でもスマートに出し入れ！【エース】の大型スーツケースが旅の頼れる相棒に。Amazonで販売中！
全サイズともフロントポケットから荷物を出し入れできるスーツケース。フロントオープンタイプのスーツケースは狭いスペースでも簡単に荷物の出し入れが可能。本体ファスナーはマチの厚みが変えられるエキスパンダブル機能で、大きな荷物や旅先で増えた荷物の収納や仕分けがしやすいのが特徴。横リブを基調としたシンプルなデザインに、双輪キャスターなどの機能性をプラスした。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
容量87Lから最大100Lまで拡張できる設計で、7泊以上の旅行にも安心して使える仕様となっている。
→【アイテム詳細を見る】
静音性に優れた双輪キャスターを採用し、移動時の振動や騒音を抑えて快適な移動を実現している。
フロントオープン式の構造により、狭い場所でも荷物の出し入れが簡単にできるのが大きな魅力となっている。
→【アイテム詳細を見る】
TSA対応のダイヤルロックを搭載しており、施錠したまま航空会社に預けられる安心設計となっている。
狭い空間でもスマートに出し入れ！【エース】の大型スーツケースが旅の頼れる相棒に。Amazonで販売中！
全サイズともフロントポケットから荷物を出し入れできるスーツケース。フロントオープンタイプのスーツケースは狭いスペースでも簡単に荷物の出し入れが可能。本体ファスナーはマチの厚みが変えられるエキスパンダブル機能で、大きな荷物や旅先で増えた荷物の収納や仕分けがしやすいのが特徴。横リブを基調としたシンプルなデザインに、双輪キャスターなどの機能性をプラスした。
→【アイテム詳細を見る】
容量87Lから最大100Lまで拡張できる設計で、7泊以上の旅行にも安心して使える仕様となっている。
→【アイテム詳細を見る】
静音性に優れた双輪キャスターを採用し、移動時の振動や騒音を抑えて快適な移動を実現している。
フロントオープン式の構造により、狭い場所でも荷物の出し入れが簡単にできるのが大きな魅力となっている。
→【アイテム詳細を見る】
TSA対応のダイヤルロックを搭載しており、施錠したまま航空会社に預けられる安心設計となっている。