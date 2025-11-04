500機のドローンがトマムの宙を照らす！日本初の常設ショーがこの冬、星野リゾート トマムに登場
星野リゾート トマムは、夜の空を彩る日本初(※)の常設ドローンショーをスタートする。記念すべき第1弾は、2025年12月6日(土)から25日(木)までのクリスマスシーズン。企画・運航は物流ドローンやドローンショーの運用を手がける株式会社AlterSkyとの協業によるもので、500機のドローンが夜空に幻想的な光のアートを描く。
【写真】色とりどりのドローンが描き出す「Merry Christmas」。クリスマスムードを一気に盛り上げる幻想的な演出
(※)2025年9月、同社調べによる国内ドローンショー常設ホテル調査に基づく
■夜のトマムが「空の劇場」に
星野リゾート トマムは「1日を通して楽しみ尽くせるリゾート」をテーマに、朝・昼・夜それぞれの魅力づくりを進めてきた。特に夜の体験価値向上は滞在の満足度を大きく左右するポイントとされている。建物が少なく空気の澄んだ環境だからこそ実現できるトマムの夜空を最大限に活かしたエンターテインメントとして、ドローンショーの常設化を決定。
ドローンショーは季節ごとにテーマが変わり、訪れるたびに新たな演出が楽しめるのも特徴。今後は四季折々のイベントと連動しながら、通年で展開していく予定だ。
■第1弾はクリスマス仕様！ドローン500機が舞う夜空
初開催となるクリスマスシーズンのドローンショーでは、500機のドローンがサンタクロースやトマム ザ・タワー、ファームエリアの牛、北海道の形などを光で描く。夜空に立体的なモチーフが浮かび上がり、幻想的な空間が広がる。冬の澄んだ空気の中で展開される光のアートは、ここでしか味わえない感動体験となる。
■ドローンショー概要
開催期間：2025年12月6日(土)〜25日(木)※期間中 週4回開催、12月24日(水)・25日(木)含む
時間：19時／21時30分(各日2回開催)
場所：星野リゾート トマム ホタルストリート
対象：宿泊客・日帰り客
※天候や気象条件により中止となる場合あり
■「ファームクリスマス」も同時開催
2025年12月1日(月)から25日(木)までは、「ファームクリスマス」を開催。山の中腹に広がる街並み「ホタルストリート」では、牛乳ビンや牧草で装飾された高さ約6メートルの「ファームクリスマスツリー」が登場するほか、牛が身に付けるベル「カウベル」を使ったコンサートやマーケットイベントなど、ファームならではの温かなクリスマス体験が楽しめる。
■関係者コメント
株式会社AlterSky 代表取締役CEO 村井宏行さん
「トマムの夜空にドローンアートを届けられることを心からうれしく思っています。四季折々のテーマを空に描くことで、ここでしか体験できない感動を提供していきたいです」
星野リゾート トマム 総支配人 渡辺巌さん
「夜の過ごし方は、宿泊先を選ぶ際の決め手にもなります。今回のドローンショーは、自然豊かなトマムの立地を活かした新たな魅力づくりの一環です。1日の締めくくりに空を見上げ、翌日への期待が高まるような体験をお届けしたいと考えています」
■春夏秋冬、訪れるたびに変わる感動を
今冬のスタートを皮切りに、四季それぞれのイベントと連動したドローンショーを通年で展開していく予定だ。第2弾では、トマムの冬の夜にのみ出現する幻想的な氷の街「アイスヴィレッジ」をテーマに開催を予定しており、季節ごとに異なる演出を用意している。1年を通して変化するトマムの魅力を最大限に引き出しながら、訪れるたびに新たな感動が得られるような体験づくりを今後も継続していく。
■雲海から氷の街まで、非日常がそろう宿泊体験を提供「星野リゾート トマム」
北海道のほぼ中心に位置するリゾートで、「トマム ザ・タワー」と「リゾナーレトマム」の2棟のホテルを中心に四季を通して多彩なアクティビティが楽しめる。全室100平方メートル超のスイートルームがそろうリゾナーレトマムには、展望ジェットバスやプライベートサウナを完備。冬はスキーや幻想的な氷の街「アイスヴィレッジ」、緑あふれる時期には雲海テラスやファーム体験など、年間を通して自然と調和した滞在が可能。
所在地：北海道勇払郡占冠村字中トマム
電話：0167-58-1111(代表電話)
客室数：全735室(トマム ザ・タワー535室、リゾナーレトマム200室)
チェックイン：15時〜
チェックアウト：〜11時
宿泊料金：トマム ザ・タワー 1泊1万2200円〜、リゾナーレトマム 1泊2万5400円〜
アクセス：新千歳空港から車で約100分／JRで約90分(乗り換えあり・トマム駅より無料送迎バスあり・予約不要)
■国内外7施設を展開中！今後も続々と新エリアに拡大予定「リゾナーレ」とは？
星野リゾートが展開するリゾートホテルブランド。コンセプトは夢中になって楽しみ尽くす「PLAY HARD」。地域性を活かした空間設計と、季節ごとに楽しめる体験型コンテンツが魅力。国内外で7施設を展開しており、2025年には「リゾナーレ下関」、2027年には「リゾナーレ福井」の開業を予定している。
日常から離れた時間のなかで、空を見上げるという贅沢。その瞬間が、旅を記憶に残るものに変えてくれるはずだ。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
