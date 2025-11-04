プロ野球・ソフトバンクの取締役会長を務める王貞治さんが3日、文化勲章を受賞。会見で喜びを語りました。

長年プロ野球の発展に貢献した王会長は受賞について、「野球はチームスポーツ。文化勲章は長らく個人の方に(贈られるもの)と思っていたので自分にとは思わなかったんですけど、大変名誉な賞を受賞しまして光栄に思っています」とコメントしました。

続けて現在MLBで活躍する大谷翔平選手らの名前を挙げ、「いま野球が追い風だと思う。こういう時に皆で気持ちを合わせ、野球をもう1度日本のトップスポーツにするべく力を合わせて頑張っていきたい」と今後の野球界の発展に向けて意気込みを語りました。

現役時代に“ON砲”としてともに活躍した長嶋茂雄さんもかつて受賞した文化勲章。王会長は「同時代に一緒に野球をやった2人が文化勲章を授与していただいた。いま野球をやっている人たちにとっても自分たちのやっていることがそういう目でも見られるレベルのものなんだという風に考えて受け止めてもらえたら、日本の野球界がもっともっとレベルアップできる」と野球界全体への影響を述べます。

海外に目を向けると大谷選手をはじめ、現在はMLBのトップで日本人選手が活躍しています。「我々の頃はお手合わせしてもらう程度だったが、今やアメリカの選手が真剣勝負しても日本に勝てないんじゃないかというくらい。同じスポーツをやっている私としては大変こんなうれしいことはないですし、これから野球をやる子どもたちにとってもすごくやる気になる材料だと思う」と、野球界の未来に目を向けます。

日本野球の発展に「せっかくここまで登りつめたら、もっと高いところに登りたくなる」と笑顔を見せながら熱く語った王会長。「やる選手はもちろん、指導する立場の者や、野球の組織を支えている人たちも世界的なレベルになるような意識を持たなければならない」と語り、「日本にとって野球はいい流れが出来ていて、このときを逃さず頑張りたい」と述べました。