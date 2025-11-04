元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃氏（53）が4日放送のテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。ワールドシリーズ（WS）で球団史上初の2連覇を飾ったドジャースについてコメントした。

ドジャースは3日（日本時間4日）、本拠地ロサンゼルスで優勝パレードを実施。その後にドジャースタジアムに移動し、優勝報告会を行った。番組ではこれらの様子を紹介した。

コメントを求められた菊間氏は「ドジャースが優勝したのはもちろん素晴らしいんだけれども、やっぱりその中心に日本人選手がいるってことが誇らしいですし、スタジアムに入ってくる時も一番最初に山本（由伸）選手がやっぱり出てきて、わーって歓声受けてるのを見ると、同じ日本人として本当に誇らしいし、素晴らしいなと思いました」と笑顔を浮かべた。

さらに「パレードの興奮を見てると、今回のワールドシリーズはドジャースチーム側からすると、もうダメかもって思ったところからの大逆転だったので、ファンの方も興奮がピークのまんまパレードに来たからまだ終わった直後のような盛り上がりで。で、大谷（翔平）選手も終わった後のシャンパンファイトの時は、数日は余韻に浸って、それから来年のことを考えたいってインタビューで答えてらっしゃいましたけど、（スピーチでは）“次のリングを獲る準備はできている”と。これが決して表面的な言葉ではなくて、本当に次の準備をしようとしている方だろうし、次は自分がピッチャーとしてもっと活躍するんだって思いは終わりなんだろうなと思うと、また楽しみが思います」と話した。