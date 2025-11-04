「なんやて？聞いてへんがな、しらん」…オール阪神・巨人に“芸歴50年”で異変「言ったらあきまへんで」
漫才コンビ・オール阪神・巨人のオール阪神（68）が4日、大阪市内のなんばグランド花月（NGK）玄関で行われた記者会見に登場した。相方・オール巨人（73）が「大渋滞」のため間に合わないなか、阪神が伸び伸びと“暴走”トークを繰り広げた。
【写真】なんばグランド花月 平日朝に人だかり…人気芸人集結の会見
野外に人気芸人たちがそろう貴重な会見は、NGKの38周年を記念した豪華スペシャル月間（11月）のキャンペーンをアピールするもの。『M-1グランプリ』王者の笑い飯が司会を務め、さらに吉本新喜劇の座長すっちー、吉田裕もそろうメンツで、「すごい！」とあっというまに人だかりができた。
しかし、大ベテラン、オール阪神・巨人の巨人が定時に不在。相方の阪神は「大渋滞に巻き込まれて」と説明すると、コンビ結成50年を振り返るなど、相方なしでしゃべり倒した。朝の野外だったが、後輩芸人らに「地声で聞こえるぐらい大きな声でしゃべれ！」と気勢をあげた。
阪神いわく、巨人は「1回も遅刻したことない」という。しかし、10分たっても20分たっても到着せず。会見終了時刻になると、阪神は巨人の心境を「なんやて？聞いてへんがな、しらん」と代弁。ついには「誰が渋滞でおさめるかい！忘れとったんや！吉本じゃない、相方が忘れとったんや！」と内情を暴露し、「絶対に相方に言ったらあきまへんで」と大爆笑をさらっていた。
NGKの38周年キャンペーンは、11月1日から30日まで、来場者を笑わせる企画が盛りだくさん。第2弾（11月4日〜10日）では、来場者に「乳首ドリルえんぴつ」がプレゼントされる。
