ゴンチャの福袋2026が登場♡新年限定の「HAPPINESS BAG」

毎年大人気の「ゴンチャ福袋」が、2026年もさらに華やかになって登場！「Gong cha ORIGINAL HAPPINESS BAG 2026」は“フルーツとお茶”をテーマに、カラフルで心ときめくアイテムを詰め込んだ限定セットです。オリジナルマグやフルーツティーアソート、バンダナ、約5,800円相当のチケットなど、贅沢な内容で新しい年を彩ります。数量限定なので、早めのチェックがおすすめです♡

華やかなお茶時間を叶える福袋の中身

オリジナルグラスマグカップ（300ml）

フルーツティーアソート

オリジナル巾着（サイズ：17cm×22cm）

オリジナルバンダナ（60cm×60cm）

2026 お正月デザイン ドリンクフリーチケット（5枚） トッピングフリーチケット（5枚）

「Gong cha ORIGINAL HAPPINESS BAG 2026」（税込8,200円・送料込み）は、“フルーツとお茶”の世界を堪能できる豪華セット。

ゴンチャカラーの赤い持ち手がポイントのオリジナルグラスマグカップ（300ml）をはじめ、ゴンチャ初のフルーツティーアソートは阿里山ウーロンティー。

そして、グリーンルイボスティー、蜜香紅茶の3種に、マンゴーやレモン×ストロベリーなどのドライフルーツがセット。

自由に組み合わせることで、何通りものフルーツティーが楽しめます。さらに、カラフルなオリジナルバンダナや巾着など、ティータイムを彩るアイテムも充実。

ドリンクフリーチケット5枚＋トッピングフリーチケット5枚（合計約5,850円相当）も入っており、お得にゴンチャを楽しめる内容となっています。

販売はオンライン＆店頭！先行販売も

オンライン販売は、My Gong cha会員限定で2025年11月18日（火）12時から販売開始。さらにLEGEND / AMBASSADOR会員の方は、11月12日（水）12時より先行購入が可能です。

オンライン販売分は数量限定・先着順で、最大3個まで購入可能。商品は2026年1月4日（日）～1月11日（日）に順次発送予定です。

また、店頭では2026年1月1日（木）より一部店舗で販売され、こちらも数量限定。新年の始まりにぴったりな華やかな福袋で、心も体も温まるティータイムをお楽しみください♪

新年を香りと彩りでスタート♡

「Gong cha ORIGINAL HAPPINESS BAG 2026」は、フルーツとお茶の香りが織りなす“華やかな時間”を贈る特別なセットです。限定マグやバンダナなど、日常に彩りを添えるアイテムが満載。

新年のティータイムを特別にしてくれること間違いなしです。数量限定のため、ぜひお早めにチェックして♡オンライン予約は11月18日12時からスタートです。