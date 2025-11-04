男性アイドルが、仮装で白塗りしたら……「ガチで落ちない」 呆然とした姿に、アドバイス続々
白塗りメイクの落ちにくさがSNS上で大きな注目を集めている。
「白塗りガチで落ちなくて『終わり』を覚悟してた」とその模様を紹介したのは桶狭間さん（@okhzm_arashi）。
ジョーカーのような白塗りメイクのまま浴室で呆然とたたずむ桶狭間さん。あの志村けんさんも「バカ殿様」で施した白塗りを落とすのには苦労したと聞くが、果たしてどれほどのものなのだろうか？
桶狭間さんにお話を聞いた。
ーーなぜ白塗りを？
桶狭間：ハロウィンイベントの仮装のために白塗りをしました。
ーー撮影時はどのような状況だったのでしょうか？
桶狭間：お湯で軽く擦りましたが、驚くほど落ちなくて焦りました。この後、クレンジングを3回してようやく落とし切りましたが、もう白塗りはやりたくないです（笑）。メイクを落としきった後も白い毛穴汚れが落ちきらずそれに関しても少し焦りました。
◇ ◇
SNSユーザー達から
「上から肌色塗ればええねん」
「白塗り落とすのにベビーオイル使えるらしいですよ。化粧する前にニベア下地で塗っておくとおとしやすいってらしいです。」
「ドーラン使っているならコールドクリームで浮かせて拭き取りをしてから洗顔などしてください。 取れやすいです」
「三善のドーランにはビオレのメイクとろりんなで落ちジェル（ピンク）が効きます。舞妓さんとかもそれで落としてるらしいです。私はファンケルのオイルクレンジングの黒いやつも好きです」
など数々の驚きの声やアドバイスが寄せられた今回の投稿。読者のみなさんも白塗りメイクをする際はくれぐれもご用心いただきたい。
なお今回の話題を提供してくれた桶狭間さんは「りんたろ。」名義でメンズアイドルグループ「XP!A（クロスピア）」のメンバーとして活動している。ご興味ある方はぜひチェックしていただきたい。
（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）