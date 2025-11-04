スペイン国王フェリペ6世、中国を訪問へ

スペインのフェリペ6世国王が習近平国家主席の招きに応じて、11月10日から13日まで中国を公式訪問します。

中国外交部の毛寧報道官は11月3日の定例記者会見で、スペインのフェリペ6世国王の中国公式訪問について、「これはフェリペ6世国王の即位後、初めての中国への公式訪問であり、また、スペイン国王の訪中は18年ぶりであり、非常に意義深いものだ」とし、「訪問中、習近平主席、李強総理、趙楽際全国人民代表大会常務委員会委員長がそれぞれフェリペ6世国王と会談し、二国間関係および共に関心を寄せる国際・地域問題について意見交換を行う予定である」と紹介しました。

毛報道官は「スペインは欧州連合（EU）の大国であり、中国にとって欧州における重要な戦略的パートナーである。近年、両国関係は両国元首の戦略的な指導の下で、高いレベルで発展している」と述べました。

毛報道官はさらに、「今年は中国とスペインの全面的な戦略パートナーシップが樹立して20周年であり、中国はフェリペ6世国王の訪中を機に、伝統的な友情を強化し、互恵協力を拡大し、文化交流を深め、多国間の協調関係を強化し、両国の全面的な戦略パートナーシップのさらなる成果を推進し、両国国民により良い恩恵をもたらし、また、混迷する国際情勢にさらなる安定性とポジティブなエネルギーを注入することを望んでいる」と示しました。（提供/CRI）