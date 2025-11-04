大谷翔平＆真美子さん優勝パレードに登場！ 夫婦そろって祝福モード。背番号17のジャケット着る真美子さん
ロサンゼルス・ドジャースの公式Instagramは11月4日に投稿を更新。優勝パレードの様子を公開しました。
【写真】大谷翔平＆真美子さんの姿が！
コメントでは、「これはとても楽しい! なんて素晴らしい日」「今日みんなに会えて嬉しかった!!」「楽しそう♪パレード映像ありがとう♪」「もうすぐ翔平の4番目のMVP!」と、歓喜の声が上がっています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「なんて素晴らしい日」同アカウントは「ワールドシリーズのレジェンド、ミギー・ローがカメラを担当!」とつづり、1本の動画を公開しています。まず山本由伸選手に「MVP!!」と、続けて大谷翔平選手には「すぐにMVPになるよ！」と声を掛け、2人の活躍を称賛しています。大谷選手はリーグ最優秀選手の最終候補に入っているためです。大谷選手の横には、背番号17番のジャケットを着ている真美子さんの姿が。夫婦でそろってパレードを楽しんでいるようです。
真美子さん映る同日の別投稿でもパレードの様子を公開し、そこにも姿を見せた真美子さん。選手たちと一緒にパレードを楽しんでいる様子が伝わってきます。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
