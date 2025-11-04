4日、県内で住宅街や民家近くでクマの目撃情報が相次いでいます。県内では今年度、これまでに13人の人身被害が確認されていて、県は10月6日から「クマ出没特別警報」発表中です。



警察が4日に発表している午前11時30分現在の目撃情報です。（※以下、発表順）



◆南魚沼市

・4日午前6時10分頃、南魚沼市滝谷の県道を横切るクマ1頭を目撃

・クマの体長は約1メートル

・目撃場所は付近施設から約200メートル





◆五泉市・4日午前6時35分頃、五泉市村松甲で茂みの中から顔を出しているクマ1頭を目撃・クマの体長は不明・目撃場所は、住宅から約30メートル◆阿賀町・4日午前6時ころ、阿賀町日野川乙でクマ1頭を目撃・クマの体長は約1メートル・目撃場所は民家から約30メートル◆村上市・4日午前9時32分頃、村上市肴町の住宅裏の柿の木の下で、クマ1頭が柿を食べている・クマの体長は不明・目撃場所は住宅街◆五泉市・4日午前10時25分頃、五泉市小山田でクマ1頭が何かを食べているのを目撃・クマの体長は不明も子グマくらいか・目撃場所は、住宅から約100メートルクマが目撃された市町では、警察と連携し付近の住民に警戒を呼び掛けています。