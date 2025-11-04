住宅街や民家近くでクマの目撃情報相次ぐ 新潟県は「クマ出没特別警報」発表中（4日午前11時30分現在）《新潟》
4日、県内で住宅街や民家近くでクマの目撃情報が相次いでいます。県内では今年度、これまでに13人の人身被害が確認されていて、県は10月6日から「クマ出没特別警報」発表中です。
警察が4日に発表している午前11時30分現在の目撃情報です。（※以下、発表順）
◆南魚沼市
・4日午前6時10分頃、南魚沼市滝谷の県道を横切るクマ1頭を目撃
・クマの体長は約1メートル
・目撃場所は付近施設から約200メートル
・4日午前6時35分頃、五泉市村松甲で茂みの中から顔を出しているクマ1頭を目撃
・クマの体長は不明
・目撃場所は、住宅から約30メートル
◆阿賀町
・4日午前6時ころ、阿賀町日野川乙でクマ1頭を目撃
・クマの体長は約1メートル
・目撃場所は民家から約30メートル
◆村上市
・4日午前9時32分頃、村上市肴町の住宅裏の柿の木の下で、クマ1頭が柿を食べている
・クマの体長は不明
・目撃場所は住宅街
◆五泉市
・4日午前10時25分頃、五泉市小山田でクマ1頭が何かを食べているのを目撃
・クマの体長は不明も子グマくらいか
・目撃場所は、住宅から約100メートル
クマが目撃された市町では、警察と連携し付近の住民に警戒を呼び掛けています。