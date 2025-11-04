1960年代のアメリカのアートシーンを席巻したポップアート。そのポップアートを代表する4人の作家たちの版画作品を展示する企画展が、3日から三重県立美術館で始まりました。

商品パッケージや商業広告、報道写真など、日常のものをモチーフとして芸術作品に取り入れ、1960年代のアメリカのアートシーンを席巻したポップ・アート。企画展では、マリリン・モンローやキャンベル・スープ缶をテーマにした作品で知られる、アンディ・ウォーホルやコミックの一コマを絵画に仕立てたロイ・リキテンスタインをはじめとするポップ・アートを牽引した4人の作家の版画作品を中心に、約120点が展示されています。

新聞や雑誌の写真をコラージュしたロバート・ラウシェンバーグ。標的や国旗といった誰もが知るものをモチーフとしたジャスパー・ジョーンズといったポップ・アートの先駆けとなった作家の作品が並び、アートで時代を変えた4人の軌跡を見て取ることができます。

また、この4人の他にも彼らと同時期に活躍した作家の作品も併せて展示されています。

企画展「ポップ・アート時代を変えた4人」は12月28日まで三重県立美術館で開かれています。