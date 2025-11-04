宮城県にある猫の島「田代島」へ行ってきた！ 元小学校のお店では「猫たちのお昼ご飯」という“眼福イベント”が開催

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【ソフトウェアトーク旅行】宮城県の猫の島【離島旅行祭2025】』というひまっくす(*´ω`*)さんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

ネコさま×離島=めっちゃ癒される。 どうも、ひまっくすです！(∩´∀`∩) 今回は、みすいぶ様主催の「離島旅行祭2025」参加作品です！ 宮城県にある猫の島「田代島」を旅したときの様子をお届けします！ 島のどこに行ってもネコに会える！ そして、どの子もみんなフレンドリー！ いやぁ…離島っていいですねぇ…( ˘ω˘)

投稿者のひまっくす(*´ω`*)さんが、宮城県にある猫の島「田代島」を訪れました。

さっそく最初の猫ちゃんを発見。東北地方唯一の猫島である田代島は島民よりも猫の方が多く、島の中央には猫神社もあるそうです。

猫ちゃんたちは人慣れしていて、中には興味津々で近付いてくる子もいました。

海辺から離れ島の中央へ向かうと、猫さんがくつろいでいる場所が。

こちらは猫を祀った猫神社。島民から大漁の守り神として大切にされてきた神社です。全国的に猫を祀っている神社は珍しいとのこと。鳥居に鈴が掛かっていますね。

猫神社にも猫ちゃんがいました。港周辺の猫もそうですが、この子もモッフモフの毛並みをしています。

神社をあとにして歩いていると、猫ちゃんのお出迎えが。

猫ちゃんの案内でやってきたのは「島のえき」。お土産を買ったり食事ができる場所です。

そこかしこで猫ちゃんがくつろいでいるこの場所は、元々学校だったそうです。

ここで眼福な光景が見られるイベントがあるとのことで待っていると、猫たちが大集合。

そうして猫たちが並んで食事をするごはんタイムがスタート。

猫ちゃんのもぐもぐしている様子は何とも可愛く、とても癒されます。

ずっとこの光景を見ていたいのですがここは離島。1日数本しかない船の時間が迫り港へ戻るひまっくす(*´ω`*)さんでした。

穏やかな時間が流れていたという田代島の光景詳細に興味を持たれた方は、ぜひ動画もご覧ください。

視聴者のコメント