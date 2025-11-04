「大谷翔平とキム・ヘソンの勝利の瞬間に飛び上がる」韓国主将ソン・フンミン、ドジャースのWS連覇に大はしゃぎ！「まるで自分の勝利のように…」
周知の通り、大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希の日本人トリオが所属するMLBのロサンゼルス・ドジャースは、トロント・ブルージェイズとの激闘を制して、球団史上初のワールドシリーズ連覇を成し遂げた。
同じ都市に本拠地を置くメジャーリーグサッカー（MLS）のロサンゼルスFCに所属する韓国代表の主将ソン・フンミンも、韓国人野手のキム・ヘソンがプレーするドジャースの動向を見守っていたようだ。
韓国メディア『SPOTV NEWS』は「ソン・フンミンが、キム・ヘソンと大谷翔平の勝利の瞬間に飛び上がる。ワールドシリーズ逆転劇を生中継で見た！」と見出しを打ち、次のように伝えている。
「ソン・フンミンは、ロサンゼルス・ドジャースがワールドシリーズで優勝した瞬間を逃さなかった」
「ソン・フンミンは、ドジャースの延長11回の劇的な勝利をリアルタイムで目撃した。チームのトレーニング施設と思しき場所でチームメイトと共にワールドシリーズを観戦し、まるで自分の勝利のように抱き合って優勝を祝った」
記事は「ロサンゼルスFCは３日、クラブチャンネルを通じてMLBドジャースの優勝を祝福した。ソン・フンミンを含むチームは、ドジャースの勝利を収めた映像をテレビで共有し、チームと地元コミュニティの強い絆をアピールした」と続けた。
今年８月には、ドジャースのホームゲームで、始球式も務めたソン・フンミン。同じ町のチームに思い入れが強くなったか、歴史的偉業に大はしゃぎをしていたようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「美人は何をしても画になる」「爆笑。最強すぎ」長友佑都の女優妻がまさか！衝撃の“仮装”が話題！「電車でふきだした」
同じ都市に本拠地を置くメジャーリーグサッカー（MLS）のロサンゼルスFCに所属する韓国代表の主将ソン・フンミンも、韓国人野手のキム・ヘソンがプレーするドジャースの動向を見守っていたようだ。
「ソン・フンミンは、ロサンゼルス・ドジャースがワールドシリーズで優勝した瞬間を逃さなかった」
「ソン・フンミンは、ドジャースの延長11回の劇的な勝利をリアルタイムで目撃した。チームのトレーニング施設と思しき場所でチームメイトと共にワールドシリーズを観戦し、まるで自分の勝利のように抱き合って優勝を祝った」
記事は「ロサンゼルスFCは３日、クラブチャンネルを通じてMLBドジャースの優勝を祝福した。ソン・フンミンを含むチームは、ドジャースの勝利を収めた映像をテレビで共有し、チームと地元コミュニティの強い絆をアピールした」と続けた。
今年８月には、ドジャースのホームゲームで、始球式も務めたソン・フンミン。同じ町のチームに思い入れが強くなったか、歴史的偉業に大はしゃぎをしていたようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「美人は何をしても画になる」「爆笑。最強すぎ」長友佑都の女優妻がまさか！衝撃の“仮装”が話題！「電車でふきだした」