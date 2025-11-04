国会では4日から、高市首相の施政方針演説に対する代表質問が始まります。政権の枠組みが変わってから、初の本格論戦となります。国会記者会館から東真子記者の中継です。

◇

午後1時から行われる代表質問では、立憲民主党の野田代表が直接対決にのぞむほか、日本維新の会が与党となって初の質問に立つ予定です。

立憲民主党の野田代表は、経済政策や外交政策、いま対応が急がれるクマ対策などに加えて、企業団体献金など政治とカネの問題についてもただす予定です。

立憲民主党の安住幹事長は国会論戦が始まるのを前に、高市首相を厳しく追及する考えを示しました。

立憲民主党 安住幹事長

「（自維合意の政策に）実現性はあるのかということと、やっぱり総理がこれまで主張してこられたことと、私は齟齬（そご）がある部分もかなりあるんじゃないかと思っていますので、しっかり考えをただしていきたい」

また、4日は日本維新の会の藤田共同代表が与党として初の質問にのぞみ、連立合意書に記されている「12本の矢」の政策から、社会保障改革や、議員定数の削減についても質問する予定です。

一方、一連の外交日程を終えたばかりの高市首相ですが、周辺によると、4日の答弁についても、3日夜も自らの手で細かく修正を加えたということで、本格的な国会論戦に向けて、万全の準備で臨む姿勢です。