大リーグ機構（MLB）は3日（日本時間4日）、全米野球記者協会（BBWAA）が選出する各賞の最終候補を発表。ア・リーグのMVPにはヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（33）、マリナーズのカル・ローリー捕手（28）、ガーディアンズのホセ・ラミレス内野手（33）が選出された。

ア・リーグMVPは混戦模様必死だ。ジャッジは今季、両リーグ最高の打率・331、2年連続4度目の50本塁打以上となる53発を放ち、リーグ2位の114打点を記録。チームの「顔」にふさわしい活躍を披露した。ローリーは打率・247ながら60本塁打、125打点で2冠王に輝き、24年ぶり地区優勝の原動力となった。史上7人目のシーズン60本塁打を記録し、捕手やスイッチヒッターとしてのシーズン最多本塁打記録などさまざまな歴史も塗り替えた。ラミレスは打率・283、30本塁打、85打点、リーグ2位タイの44盗塁を記録するなど、走攻守の高いバランスでチームのア・リーグ東地区3連覇に貢献した。

サイ・ヤング賞候補も混戦模様だ。13勝でリーグトップの防御率2・21を記録したタイガースのスクバル、12勝、防御率2.43のアストロズ・ブラウン。さらにレッドソックス移籍1年目で自身初の2桁勝利で、リーグ2位タイとなる18勝を挙げたレッドソックス・クロシェット。スクバルが受賞すれば2年連続2度目となる。

新人王候補は今季メジャーデビューし、71試合の出場で打率・292、8本塁打、32打点を記録したレッドソックスのアンソニー。アスレチックスからは117試合の出場で打率・290、36本塁打、86打点をマークしたカーツ、メジャーデビュー2年目で125試合に出場し、打率・311、13本塁打、63打点を残したウィルソンの2人が選出された。

最優秀監督にはチームを10年ぶりの東地区優勝、32年ぶりのワールドシリーズ進出に導いたブルージェイズ・シュナイダー監督、昨年の就任から地区連覇を果たしたガーディアンズ・ボート監督、昨年途中に就任し、今季24年ぶり地区優勝を果たしたマリナーズ・ウィルソン監督が最終候補となった。