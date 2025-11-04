大リーグ機構（MLB）は3日（日本時間4日）、全米野球記者協会（BBWAA）が選出する各賞の最終候補を発表。ナ・リーグMVPに最終候補に大谷翔平投手（31）、サイ・ヤング賞の最終候補に山本由伸投手（27）が選出された。大谷が受賞すれば、エンゼルス時代の21、23年、さらに昨年に続く4度目で、7度受賞しているバリー・ボンズ以来、史上2人目。サイ・ヤング賞は過去に日本投手が受賞したことはなく、山本には史上初の偉業に期待がかかる。

大谷は移籍2年目の今季、158試合に出場し、打者としては打率.282、自己最多の55本塁打を放ち、102打点を記録。146得点、109四球も自己最多をマークした。投手としては6月に復帰登板を果たし、8月27日（同28日）のレッズ戦で復帰後初勝利。14試合に登板して1勝1敗、防御率2.87の数字を残した。

MVP候補には大谷を上回る56本塁打、132打点を記録したフィリーズのシュワバー、ともに自己最多の43本塁打、105打点をマークし、リーグトップタイの38盗塁をマークしたメッツのフアン・ソトが選出されている。

山本はメジャー移籍2年目の今季、米国では初めての開幕投手を務め、先発ローテを外すことなく30試合に登板。12勝8敗、防御率2.49、18度のクオリティースタート（QS＝6回以上、自責点3以下）と安定感抜群の数字を残した。オールスターにも初選出され、9月6日（同7日）のオリオールズ戦では9回2死までノーヒットノーランを続けるなど、記憶にも記録にも残る活躍を見せた。10勝10敗ながら、防御率は両リーグで唯一1点台となる1.97をマークしたパイレーツのポール・スキーンズ、リーグ最多タイ22度のQSを記録し、13勝、防御率2.50をマークしたフィリーズのクリストファー・サンチェスと争う。

新人王は124試合に出場し、打率・274、19本塁打、80打点を記録した捕手のボールドウィン、136試合に出場し、打率・256、11本塁打、53打点、18盗塁でチームの中地区制覇に貢献したブルワーズのダービン、23試合に登板し11勝4敗、防御率2.67をマークしたカブスのホートンが最終候補となっている。

最優秀監督は就任初年度でチームを6年ぶりポストシーズンへと導いたレッズのフランコナ監督、メジャー全体で最高勝率をマークし、就任から2年連続の中地区優勝を果たしたブルワーズ・マーフィー監督、2年連続で東地区優勝を果たしたフィリーズのトムソン監督が選出されている。