最大4340円おトク！ピザハットのクリスマス限定セット3種が登場
ピザチェーン「ピザハット」は、12月25日までの期間限定で、今年のクリスマスを盛り上げる特別な3つのセットメニューを販売する。
【写真】最大4340円おトクな「クリスマストリプルセット」
今回用意したのは、サイドメニューと一緒に楽しめる「クリスマスサイドセット」、みんなでワイワイ楽しめる「クリスマスパーティセット」、そして豪華に3枚のピザが入った「クリスマストリプルセット」の3種類。どのセットにも期間限定の『冬のプレミアム4（チージーロール）』が入っており、最大4340円もおトクに楽しめる。
さらに、12月19日から25日の7日間は、ピザハットオンラインまたはピザハットアプリを使って受け渡し日の前日までに予約すると、会計からさらに5%OFFになる特別キャンペーンも実施する。
今回のクリスマス限定セットの目玉は、期間限定の『冬のプレミアム4（チージーロール）』が全セットに入っていること。人気のチージーロールで楽しめる冬だけの特別なピザとなっている。
1つ目のセットは、少人数でも楽しめる「クリスマスサイドセット」。『冬のプレミアム4』と「ダブルチキンコンボ」の組み合わせで、持ち帰り4000円、配達4960円と最大1110円おトク。
2つ目のセットは、みんなでワイワイ楽しむ「クリスマスパーティセット」。『冬のプレミアム4』「ダブルチキンコンボ」に加えて、人気の『ピザハット・ベスト4』もセットになって、持ち帰り4960円、配達6700円。最大3340円もおトクになる大盤振る舞い。
3つ目のセットは、大人数のパーティにぴったりな「クリスマストリプルセット」。ピザが3枚に、「ダブルチキンコンボ」「もちっと！ハニーフォカッチャ』まで付いて、持ち帰り6320円、配達8400円。最大4340円おトクという充実の内容となっている。
