政府は４日午前、外国人政策の見直しを進める関係閣僚会議（議長・木原官房長官）の初会合を首相官邸で開いた。

外国人労働者や訪日客の増加に伴う国民の不安や不公平感を和らげる狙いがある。

高市首相は会合で「排外主義とは一線を画す」と述べた上で、「可能な施策は順次、スピード感をもって検討を進める」と強調した。首相は、外国人に関する既存ルールの順守に向けた取り組みや、外国人による土地取得のあり方を含めた国土の適切な管理について閣僚に指示した。

会議の名称は「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」。副議長には、外国人政策を担う小野田経済安全保障相と平口法相が就いた。オーバーツーリズム（観光公害）対策や、治安対策のあり方も議論する方針だ。有識者会議を開いた上で、来年１月をメドに基本方針を取りまとめる見通し。

外国人政策を巡っては、自民党と日本維新の会が交わした連立政権合意書に、政府の司令塔機能の強化や、外国人や外国資本による土地取得規制を強化する法案を来年の通常国会で整備する方針などが明記された。