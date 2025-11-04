米ロサンゼルスで、９３歳の男性が悪臭漂う靴下を点々と置いて迷子になった犬をおびき寄せて、再会を果たした。米メディア・ＡＢＣニュースが先日、報じた。

保護犬のラブラドールのサニー（７）は１０月４日、飼い主ノーム・ファイゲンバウムさん（９３）が買い物に出かけたのを追おうとして、裏庭の塀をよじ登って、そのままいなくなってしまった。

ファイゲンバウムさんはＡＢＣニュースに「数日たって、本当にもう戻ってこないと思いました。家の中は、彼女がいないと空っぽでした」と語る。

愛犬を見つけるため、ファイゲンバウムさんは、迷子ペットの捜索チーム「ドッグ・デイズ・サーチ・アンド・レスキュー」に連絡。すぐに「９３歳の飼い主が親友を捜しています！」というポスターを貼った。

１週間後、ようやく手がかりが入る。ある女性が、ファイゲンバウムさんの家から１・６キロ離れた場所でサニーを見かけたという。しかし、そこは自然保護区で、コヨーテが出没するなど、サニーにとって非常に危険な環境だった。

そこでドッグ・レスキューはサニーを捕獲するためにカゴの罠を設置し、先日、捕獲することに成功した。ファイゲンバウムさんは「罠で捕らえることができたのは、実のところ、臭い靴下のおかげなんです。洗っていない靴下の臭いは多くの人にとって嫌なものですが、サニーにとっては大好きな匂いなんです」と喜んだ。

ドッグ・レスキューは、ファイゲンバウムさんの臭い靴下を道しるべのように並べ、その先に罠を設置したという。すると３０分後、サニーが現れ、罠に入って行ったという。