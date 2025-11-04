【赤ペン！】新生ＤｅＮＡの秋季練習が始まった。新たに就任した相川亮二監督（４９）のもと、横須賀の練習施設ＤＯＣＫでは、投内連係やバントシフトなどチームプレーの練習にこれまで以上の時間が割かれている。

今季のＤｅＮＡは守備でミスが出る一方、攻撃で「あと１本」が出ず競り負けたケースが多い。

「それは“今年は”じゃなく、“今年も”です」

そう言う相川監督は、連係プレーの練習を増やした目的を力説した。

「４点、５点、６点と得点したら当然勝てる可能性は高くなりますが、１点、２点しか取れなかったので負けました、では優勝できない。（逆に）その１点、２点の展開になれば勝てるチームにならないといけません」

今季はリーグ１位の５１０得点を挙げた半面、失点は４５６と優勝した阪神の３５２より１０４点も多かった。「だから競った時にチームとしてどんなプレーがしっかりできるか、それが今一番必要なことなんですよ」と相川監督は強調する。

すると細かいプレーを重点的に強化するのかと聞くと、「細かいことではなく当たり前のこと」とキッパリ。この方針が徹底すれば、大ざっぱなイメージもあったＤｅＮＡの野球が来年から変わるかもしれない。

そんな“相川イズム”に共鳴しているのが入来祐作二軍チーフ投手戦術・育成コーチ（５３）だ。

「これからベイスターズの野球は変わらなければいけない。バッテリーを中心とした守りをもっと強化し、細かいプレーをきちんとやれるチームにしていく。僕たちへの話（初日の訓示）でも監督は最初にそういうことを言われていましたから」

捕手出身の監督であることにも着目している。

「僕はオリックスで（２０２１〜２３年の）３年間、捕手出身の中嶋聡監督の下でコーチをやり、大変勉強になりました。元捕手の監督には、守備でも攻撃でも他のポジションでは見えないものが見えると思うんですよ。そういう相川監督の野球観を、僕もどんどん吸収したい」

相川監督の人柄について「亮二はハートが強いんだよ」と指摘したのは、田代富雄巡回打撃・育成コーチ（７１）。相川監督が選手だった１９９５年からコーチとして接している古い付き合いだ。

「細かい半面、リードやプレーを見てると、結構大胆になる時は大胆なんだよな。それはやっぱりメンタル面の強さがあるから。思い切った作戦を取ることもあると思う」

細心にして大胆な相川野球、ベールを脱ぐのが今から楽しみである。