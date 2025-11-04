【こどもオレンジページプレゼント】親子でわくわく！おうちでパン屋さんごっこ「かまどでぷく〜♪ジャムおじさんのやきたてパン工場DX」〈2名様〉

肌寒い日が増え、おうちで過ごす時間が楽しくなる11月。そんな季節にぴったりの遊び時間を、親子で楽しんでみませんか？ 今回は、玩具メーカー「セガ フェイブ」の人気のおもちゃ「かまどでぷく〜♪ジャムおじさんのやきたてパン工場DX」を2名様にプレゼントします。

かまどにアンパンマンで人気のキャラクターが描かれたパンを入れると、炎が燃えてパンがぷくっとふくらみ、焼き上がる本格仕様！

実際にある「アンパンマンこどもミュージアム」内のお店をモデルにしたデザインで、パンやショップバッグ、テイクアウトボックスも本格的！ でき上がったパンは、スキャンしてお会計したり、陳列棚に並べたり、トングでトレーにのせたりと、まるで本物のパン屋さんになった気分に。

DX版の特別仕様として、パンが3つ増えて全10個入りになりました！

また、DX版限定で、パン工場本体につなげて遊べるドリンクバーやサラダプレートつき。ごっこ遊びがさらに広がります。

親子で焼きたてパンの香りを想像しながら、笑顔あふれるひとときを。下記の応募方法を確認のうえ、こどもオレンジページ公式InstagramまたはXからご応募ください！

応募方法

【賞品】

「かまどでぷく〜♪ジャムおじさんのやきたてパン工場DX」12100円（税込み）

【当選人数】

抽選で合計2名（Instagram：1名、X：1名）



【応募期間】

2025年11月4日（火）〜11月18日（火）23:59



●Instagram応募方法

（1）こどもオレンジページ公式Instagramアカウント@kodomo_orangeをフォローする

（2）下記の「注意事項」をお読みいただき対象の投稿に「いいね」する



●X応募方法

（1）こどもオレンジページXアカウント@kodomo_orangeをフォローする

（2）プレゼントキャンペーンの投稿をリポストする



【Instagram、Xでの注意事項】

・Instagram、Xどちらにも応募できますが、当選はお一人様1回限りです。

・当選者には11月下旬（予定）より順次、InstagramもしくはXのDMでご連絡いたします。

・DM内でお知らせするURLから、個人情報の入力をお願いします。

・非公開アカウントのかたは抽選対象になりませんのでご了承ください。

・賞品の発送は日本国内に限ります。

・抽選結果に関するお問い合わせにはお答えしかねます。

・入力いただく個人情報は、本キャンペーンでの発送作業にのみ使用いたします。

・諸事情により、予告なく本キャンペーンを中止する場合があります。

・以下の場合は、抽選・ご当選の権利が無効となります。予めご了承ください。



（1）当選時にSNSのフォローを外されている場合、または退会されている場合。

（2）期限までに賞品お届け先情報のご登録がない場合。

（3）お届け先情報の不備や、長期不在等により賞品をお届けできない場合。



・当選の権利は当選者本人のみに限らせていただきます。ご家族・ご友人等への譲渡、転売、換金はできません。



