アクシアル リテイリング <8255> [東証Ｐ] が11月4日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比1.5％増の60.2億円となり、従来の12.4％減益予想から一転して増益で着地。

通期計画の120億円に対する進捗率は50.2％となり、5年平均の52.6％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比11.8％減の59.7億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比0.6％増の31.9億円となったが、売上営業利益率は前年同期の4.4％→4.2％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

