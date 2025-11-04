【前後編の後編／前編を読む】不倫の子を堂々と育てた母と、いつもビクビクするその息子…「僕はヘタレなんですよね」 55歳男性が“日和って逃げた”人生の2つの後悔

金藤裕治郎さん（55歳・仮名＝以下同）の母は、不倫関係にあった相手との子である彼を女手ひとつで育てた。堂々と生きる母の姿を見て育った裕治郎さんは「真っ正直に生きていかなければならない」という思いを抱くようになるが、言葉とは裏腹に、“人の目”を気にして就職。結果、心を病んでしまう。そんな裕治郎さんを救ったのが部署の先輩にあたる佳菜子さんだった。休職中の彼を近場のレトロ喫茶店に誘い出して励まし、復職の後押しもしてくれた。次第に佳菜子さんを信用するようになった裕治郎さんは、28歳の時に彼女と結婚した。

どうしてこんなことになっちゃったかな……。裕治郎さんは力なく言う

＊＊＊

3歳年上の佳菜子さんの「すごいところ」は、心が常にオープンなところだ。彼女の言葉に嘘はない。

「彼女は毎日、『裕ちゃん、愛してる』と言うんです。僕はなかなか感情を言葉にできなかったけど、佳菜子はそれをわかっているから僕に強要はしない。でも言われているうちに『僕も』と答えるようになり、数ヶ月後には『佳菜子、好きだよ』と言うようになりました。好きだ、愛していると言っていると、自分に魔法をかけているような気になってくる。こんな素晴らしい愛に巡り会えてうれしいと毎日思っていた。言霊ですかね」

結婚から半年後には妊娠がわかり、4000グラムの大きな女の子が生まれた。佳菜子さんは1年の産休を経て仕事に復帰。娘に愛情を注ぎながら、夫にも心を傾けた。子どもが生まれると妻は夫のことが眼中になくなると友人から聞いていた裕治郎さんだが、「自分たちにそういうことはなかった。佳菜子は常に僕を全力で愛してくれていると思わせてくれた」という。佳菜子さんの心の深さと広さを、裕治郎さんは心から尊敬していた。

その後、もうひとり女の子が生まれた。家族が増え、裕治郎さんは20代までの人生と30代からの人生が180度変わったと顔をほころばせた。あのころは忙しかったけど、楽しかったなあとつぶやく。

「夫婦げんかもほとんどなかった。けんかしている時間的余裕もなかったし、子どもの教育に関しても、ふたりとも『子どもに任せよう』で一致。幸せでした。幸せすぎたのかもしれない」

夫婦生活に入った亀裂

そんなふたりに亀裂のようなものが入ったのは、次女が高校を卒業するころ、裕治郎さんが50代に入ったころだった。佳菜子さんが心身の不調を訴えるようになった。それまでめったに風邪もひかなかった妻が会社を休んで寝ていることもある。精密検査を受けても、特に病気は見つからない。更年期だということでホルモン療法を始めたものの、彼女が本来の生気を取り戻すことはなかった。

「ずっと無理してきたからと最初は僕も慰めていたんですが、彼女はまるで性格が変わったようになってしまった。いっそ入院してみたらと勧めたら『私が邪魔なんでしょ』と言いだして。そんなひねくれた性格じゃなかったのに……。今思えば、僕にとって妻は人生の指針だった。それが急に壊れたので、正しい方向がわからなくなった」

本来なら、妻を支えるべきだったのに裕治郎さんは自分が「とっちらかって」しまった。大学生の娘たちはふたり力を合わせてがんばっていたが、彼は心の重さに混乱していく。そんな心の弱さに魔物は入り込む。

「結婚前に佳菜子と行っていた例のレトロな喫茶店、結婚後は引っ越したんですが、それでもときどき通っていたんです。そのうち老夫婦は引退、彼らの親戚の若夫婦が仕切るようになった。佳菜子が具合が悪くなったのでひとりで息抜きに行っていたら、マスターに『最近、おひとりなんですね』と言われ、妻のことを話しました。それを聞いていた常連さんに、『いい相談場所がありますよ』と連れて行かれ……。妙な新興宗教に誘われちゃったんですよね。最初はみんなで集まって心のうちを暴露し合って、それなりにストレス解消になっていたんだけど、そのうち変な絵を買わされたりした。そこから助け出してくれたのが、レトロ喫茶店のママでした」

若夫婦は何かがおかしいと思ったらしい。あるとき裕治郎さんは呼び出され、休日の店内でいろいろ話を聞かれた。絵を買ったことを話したら「やっぱり」と夫婦は顔を見合わせた。

「『あの方はもう店には入れないことにした、他にも勧誘された人がいたので。裕治郎さんの様子がおかしかったので、もしやと思ったんですが……』と。それでようやく僕も目覚めました。申し訳ないと夫婦に頭を下げられましたが、誘いに乗ってしまったのは僕。僕の弱さが招いたことです。勧誘してきた人は、ママの友だちだったらしく、ママはすっかり恐縮していました」

ママと恋に落ちてしまい…

その後も、ママは彼を気にかけてくれた。たまたまマスターがいないときに店に行ったことがあり、ふたりはいろいろなことを話した。裕治郎さんが心を開いて話せたのは、佳菜子さん以外にはこのママ、里恵さんだけだった。

「僕らは一気に恋に落ちてしまいました。どうしてそういうことになったのか……。里恵はマスターと仲が良かったし、マスターはものすごくいい男でしたからね、同性から見ても。優しくて頼りがいがあって。でも里恵は『あの人は完璧なの。それが息苦しい』って。つきあうようになってから聞いたら、彼女は僕より15歳も年下だった。10歳の子どももいたんですよ。ふたりとも結婚していて子どももいて、パートナーを愛しているのに恋に落ちた。そんなことが自分に起こるなんて、思ってもみなかった」

喫茶店はふたりで経営しているから、ふたりは常に一緒だった。里恵さんと会う時間を捻出するのは大変だったと裕治郎さんは言う。だからこそ燃え上がったのかもしれない。会うのが困難であればあるほど、ただでさえハードルの高い不倫の恋は燃えさかる。

「初めてふたりでホテルに行ったとき、彼女は『私、セックスが嫌いだった。でもこんなにいいものだったなんて』と泣きました。僕も佳菜子とは長い間していなかったと気づいた。佳菜子は言葉で愛情表現はするけど身体の接触はあまり好きではなかったみたいなんです。実はそこに僕は不満があったと気づきました」

互いの体を貪る行為は心を奪うことにもつながった。もう離れられないと会うたびに思う。だがひとつになった体と心を、時間は容赦なく引き裂いていく。結婚している男女が恋に落ちると、夢とうつつを行ったり来たりするような気持ちになり、日常生活に支障をきたしてしまうこともある。

「あの喫茶に行きたい」と妻 里恵さんの反応は…

「それでもお互いに秘密を守りつつ、ふたりの時間だけを楽しみにがんばっていました。2年ほどたったある日、佳菜子が『あのレトロ喫茶、まだやっているのかしらね』と急に言い出したんです。どっと汗が出そうになったけど、『ああ、やってるよ。ごくまれに行ってる』とさりげなく言ったら、私も行きたい、と。佳菜子はなんとか仕事だけは続けていたんですが、そのころはかなり体調がよくなっていたんですね。僕は里恵のことで心がいっぱいだった。佳菜子は僕とのずれてしまった感覚を取り戻そうとしたんでしょう」

僕は行かないとは言えなかった。ふたり揃って、週末に店を訪れた。マスターは満面の笑みで迎えてくれたが、里恵さんは頬がひきつっているように見えた。それでも如才なく、「おかげん、いかがですか」と聞いた声は震えていたと裕治郎さんは言う。

「佳菜子は『ずっと調子が悪かったけど、最近やっと元気が出てきたの。ここに来たら、自分の中からエネルギーがわいてきたような気がする。裕ちゃんにも迷惑かけちゃったし、これからもう一度がんばる。今までごめんね。ずっと愛してるから』と僕に向かって、ふたりの前で宣言したんです。背中を冷たい汗が流れました。もしかしたら佳菜子は何もかも知っているのかもしれない、と。里恵は青ざめていましたね」

佳菜子さんからの思わぬ質問

佳菜子さんとマスターは楽しそうに話し、裕治郎さんはひたすら冷や汗にまみれ、里恵さんは途中から店の奥に引っ込んでしまった。帰り際、佳菜子さんは「またふたりで来ます」と元気に挨拶した。

「帰り道、佳菜子は『そういうことね』とつぶやきました。バレていたんですよ、やっぱり。どうやら僕の携帯を見たらしい。『ママのこと、愛しているの？』と佳菜子は尋ねてきました。『きみの言う愛ってなに？』と僕は思わず言ってしまった。実は、若い頃から不思議だったんです。佳菜子は毎日、愛してると言うけど、僕は結局、『好きだよ』とは言うものの『愛してる』はなかなか言えなかった。愛が何かわからなかった。子どもたちのことは無条件に受け入れていましたよ。でもそれは親としての責任と、彼らの命を守りたいという強い欲求で、“愛”と言えるものかどうかわからない。だから佳菜子の問いに『愛しているかどうかわからない。でもいつもひとつになっていたい』とバカ正直に答えちゃったんですよ」

佳菜子さんは「ひとりで帰るわ」と離れていった。彼が自宅に帰り着いたとき、妻はまだいなかった。そしてその晩、妻とふたりの娘は夜遅くなってようやく帰宅した。

「私の人生は壊れてもいい」

妻はその晩、彼に言った。娘たちには全部話した。マスターにも話そうと思っていると。

「わかった。別れるからマスターには言わないでほしい。彼女の人生を壊したくない。悪いのはオレだからと言ったら、『彼女をかばうのね。私の人生は壊してもいいと思ってるのね』と。そういう意味じゃないと言ったけど、妻は聞く耳を持たなかった。翌日、里恵に連絡して、バレた、ごめんと謝りました。里恵は『わかった』と。そして『私の人生は壊れてもいい。あなたと一緒にいたい』って。泣きました」

家を出ようと思った。だが大学院に通う長女から「おとうさん、自分の好きなように生きていいよ」というメッセージが届き、裕治郎さんはまた泣いた。てっきり母親の味方についたと思っていた娘は、そんなふうに冷静に見ていてくれたのだ。だが、そういうふうに育ててくれたのは佳菜子さんだ。どんどん頭がこんがらがっていった。

「佳菜子は最後のところで踏みとどまってくれたんでしょう、マスターには言わなかったようです。僕らはそこで別れればよかったのに、また会うようになってしまった。離れられなかった」

そして修羅場に…

1年後、とうとうマスター自身が気づいたようだった。ふらりと店を訪れると、マスターがカウンターの奥から飛び出してきて、裕治郎さんはいきなり殴られた。止める里恵さんも吹っ飛ばされた。

「とりあえず外に逃げたんですが、あちこち痛くて、そのまま医者に行きました。肋骨と左手首を骨折していました。あとから聞いたら、里恵は頬骨を骨折したらしい」

さすがにもう会えないと腹をくくった。つい最近、長女が彼にこっそり伝えたところによると、喫茶店は閉店、マスター夫婦は離婚せず、里恵さんの九州にある実家近くへ越したという。

「離婚しなかったということは、これからもマスターにネチネチ言われる可能性があるということですよね。いっそふたりとも離婚して一緒になったほうがよかった。そこまで考えられなかった自分が情けない」

裕治郎さん夫婦のその後

裕治郎さんも妻とは冷戦状態が続いている。妻はマスター夫婦がどうなったか知っているはずだがなにも言わない。

「週末は月に2回ほど、実家に戻るようになりました。表向きはひとり暮らしの母を見守るためとしていますが、自宅にいづらいので。僕自身は1年後には会社を辞めて実家で暮らすつもりですが、ふとそう洩らしたら、母は『私はまだ元気だよ。定年まではきちんと勤めなさい。無責任なことはするな』と言った。妻と里恵への贖罪のつもりだったし、いずれは出家したいとまで考えていたけど、それも許されないのかもしれません」

どうしてこんなことになっちゃったかな……。裕治郎さんは力なくそう言った。本当は里恵さんに連絡をとりたいのだろう。中途半端に終わった恋に未練たっぷりなのだ。彼の人生がここで落ち着くとは思えなかった。

＊＊＊

崩壊した家庭から「実家」へ逃げようとする裕治郎さん。ひょっとすると、彼に生きる指針を示してくれた母のもとに帰り、今後の人生の方向を決めたいという思いもあるのかもしれない。だが｢自分自身に何度も裏切られた｣と語るこれまでの歩みを振り返ると、果たして……。【記事前編】では、裕治郎さんの生い立ちと、佳菜子さんとのなれそめを紹介している。

亀山早苗（かめやま・さなえ）

フリーライター。男女関係、特に不倫について20年以上取材を続け、『不倫の恋で苦しむ男たち』『夫の不倫で苦しむ妻たち』『人はなぜ不倫をするのか』『復讐手帖─愛が狂気に変わるとき─』など著書多数。

