今から38年前の1987年、『危険な情事』というアメリカ映画が話題になった。マイケル・ダグラス扮する既婚男性が、妻子が実家に戻っている間にグレン・クローズ演じる独身女性とパーティで知り合い、一夜をともにしてしまう。翌日、帰宅しようとすると、女は手首を切って自殺を図る。

そこから女の執拗な執着が始まる。彼は保身のために逃げまくる。そして妊娠したと告げた彼女は、彼にこう言うのだ。

「僕もきちんと敬意を表していれば…」裕治郎さんが語る後悔

「あなたの子を産もうとしている女に、少しは敬意をもったらどうなの？」

不倫の恋が揉める原因のひとつは、ここにある。逃げる男に追う女、女は彼の愛がほしいのではなく、｢この恋がいい恋だった｣と確認したいだけなのではないか。男から敬意が感じられれば、彼女は静かに去っていこうとするのではないだろうか。

僕もきちんと敬意を表していれば…

「『危険な情事』、オンタイムではなかったけど見ましたよ。女は怖いと思った」

金藤裕治郎さん（55歳・仮名＝以下同）は、少し遠い目をして思い返すようにそう言った。彼自身、学生時代、女性にしつこくされた経験があったため、映画は他人事とは思えなかったそうだ。

だが、劇中で語られる｢敬意｣については記憶していなかった。

「敬意ねえ。僕もきちんと敬意を表していれば、こんなことにはならなかったんだろうなとは思います」

彼は60歳の定年退職を迎えず、1年後には退職する予定だという。中部地方の実家に戻り、80歳になる母と共に暮らすつもりだ。

「贖罪です。妻にも彼女にも敬意をもてなかった僕ができる唯一のことじゃないかと思っています」

母ひとり子ひとり…裕治郎さんの出自

裕治郎さんは母ひとり子ひとりで育った。母が愛した人には妻子があり、妊娠がわかったとたん男は逃げた。

「小さな町だったから、子どものころからいろいろ僕の出自に関する噂は聞いていました。だけど僕は母に確認することができなかった。母は、まじめで躾にも厳しくて、仕事もきちんとしていました。何よりいつも堂々と生きていた。そんな母が不倫の果てに子どもを産んだというのがどうにも信じられなかったけど、逆に言うと、そういう人がすべてを忘れて愛した人が僕の父親なんだと思うと、母をそうっとしておいがほうがいいような気がして」

母が堂々と生きている分、裕治郎さんはどこかビクビク生きていたという。いつも人の目を気にし、人の評判をさぐろうとしているような子だった。

高校に入学するとき、やっと母が真実を話してくれた。相手は東京で会社を経営するやり手の社長だったが、子どもだけは産まないでくれと頭を下げたそうだ。だが母は拒絶した。社長は姿を消し、出産後にまとまったお金が届けられた。

「そのお金には手をつけていないから、あなたが20歳になったら渡すと母はいいました。『僕がいたから、おかあさんは自由な人生を送れなかったんじゃないの？』と聞いた記憶があります。母は『バカね、逆よ。あなたがいなかったら私は生きていられなかった』と笑っていました。母が湿っぽい話をしたのはそのときだけ。いつでも毅然としていた。僕はヘタレなんですよね、そのときも泣きじゃくりましたから」

うれしいのか悲しいのか、母とふたりきりの生活がよかったのか恨んでいるのか、なにも判断できなかった。ただ、ひとりで子どもを産んで育てた母の大きさに、泣けてたまらなかったのだという。

「母に勧められて東京の大学に進学するために家を出たとき、『もう戻ってこなくていいから』とやはり笑っていた。僕はたぶん、お金持ちにもなれないし出世もできないだろうけど、母がいる限り、真っ正直に生きていかなければならない。そんなふうには思いました」

恋人から「逃げた」学生時代

そう決めたはずなのに、学生時代につきあいかけた彼女との関係を断ちたいと思ったとき、彼は逃げた。何度かデートして深い関係になったものの、あっけなく彼女への興味をなくした。それなのにそのまま“恋人”としてつきあうことはできなかった。だから彼女に、「もう会わない」と言ったらいきなり激怒され、待ち伏せされたりアパートへ来られたりして怖くなったのだという。

「あのときはまだ恋愛というものを知らなかったから……。ただ、別れの告げ方が悪かったですね。相手の気持ちを考えようとしなかった」

誰にとって「真っ正直」なのかを考えてしまったと彼は言う。自分の気持ちに正直でありたかった。それが相手を傷つけた。だったら嘘を言えばよかったのか。考え続けた結果、相手の気持ちを考えながら自分に正直に生きるしかないという結論に達したようだ。自分に正直に生きれば、確かに人を意図せず傷つけてしまうことはあるのかもしれない。

彼自身は「こういう人間になりたい」という理想があって、それに向かって生きているつもりなのに、何度も「自分自身に裏切られた」と言う。

“日和った”就職先えらび

大学に進み、就活が始まったときも彼はかなり情緒不安定に陥ったという。

「僕、本当は新聞記者になりたかったんですよ。子どものころから憧れていた。でも学生時代に、どうやらそういうタイプではないなと思って。真実を追い続けるのはかっこいいけど、実際、自分にそういう覚悟があるのかと問うてみたら怯んでしまった。結局、ある程度、名前の知れている会社に就職できればそれでいいと日和りました。就活は本当に疲れた。いっそやめちゃおうかと思ったくらい。自分をPRすることじたいが苦手なんですよね。たかだが22年間の人生で、そんなに売り込むようなことをしてきたわけでもない、自信もない。生き生きと自分がやってきたことを話す他の学生を見ながら、僕は気持ちがどんどん冷えていきました」

前向きにやる気を見せなければいけない。若さは希望だ。元気に貪欲にと煽られる就活は、もしかしたら苦手な人が多いかもしれない。それでもみんながんばるのだ。生きていく糧を得るために。

「誰もが知っているような有名企業ではないけど、そこそこの会社に就職できたとき、自分はやっぱり“人の目”を気にしていたんだなと思った。本当はもう一社、行きたい会社があったんです。社長や役員もいい人で、この人たちのもとならがんばっていけるかもと思った。でも会社として名前がなかった。それでまたまた日和った。自分の直感より、他人からの評価が気になる人間なんです」

そこそこの有名企業に就職したものの、「なんとなく後悔ばかりする日々」だったという。本当はあっちの会社に行きたかった。その未練が、自分を腐らせていったと彼は言う。

「覚悟がないんですよね、いろいろなことに。若いころは人生、後悔ばかりでしたね。それでも就職したのだから、なんとか踏ん張ったつもりなんです」

ベッドから起きられない

だが4年後、彼はとうとうベッドから起きられなくなった。体が鉛のように重かった。上司に連絡して1週間、休みをもらい、クリニックに行ったら「うつ病」と診断された。やっぱりと彼は納得したという。

「20代の若者なのに、毎日がまったく楽しくない。いつ笑ったっけと思うくらい。仕事がつらかったわけではなくて、ふがいない自分にうんざりしていた。仕事にやりがいを見いだせなかったし、覚えもよくなかったし押しも悪かった。当時、営業部に配属されたんですが、僕には無理だと思うことばかりでした」

半年ほど休職したのち、彼は退職を決意した。そのとき手を差し伸べてくれたのが、同じ部署の3年先輩にあたる佳菜子さんだった。休職後、彼女はときどき連絡をくれていたのだが、あるとき「やめようと思う」と言った彼を心配して、家まで訪ねてきた。

「驚いている僕に、彼女は『ねえ、この近くにいい感じの喫茶店があるのを見つけたの。行ってみない？』って。休職中、最初の1ヶ月は入院していたんですが、その後は自宅療養。日々、うだうだと暮らしていました。そこへ彼女がやってきて誘い出された。外出は夜中のコンビニくらいなものだったのですが、無理矢理に近い感じで外へ出てみたら、少し気分がすっきりしたんです」

佳菜子さんの提案

何を悩んでいたのか、何を苦しんでいたのか自分でもわからなくなった。「うつ」はある程度、よくなっていたのかもしれない。

「彼女が僕の家の近所で見つけたという喫茶店は、超レトロな感じでした。重量感のあるソファ、壁はすすけていたけど見飽きない油絵がかかっていた。自分が住んでいるところの近くにそんな喫茶店があるなんて知りませんでした」

老夫婦がふたりきりでやっている店だった。マスターがいれたコーヒーは味わい深かった。「私はこういう喫茶店が好きで」と佳菜子さんは照れたように笑った。

「部署を替えてもらってもう一度、会社に出てきたらどうかなと佳菜子は言ってくれました。営業ではなく、たとえば商品企画とか。そのほうがあなたには向いていると思うって。

僕自身、このままだとダメになると思っていたし、僕のうつ病は自分でも性格由来みたいな気がしていた。生き生きとできない自分がうっとうしかった。だから佳菜子の提案を素直に受け入れました。彼女は上司にかけあってくれたようで、その後、商品企画の部署に異動になって復職しました」

適材適所、水を得た魚というのだろうか、佳菜子さんの見立て通り、彼にはその仕事が合っていたようだ。じっくり考え、企画を練る。少人数のチームでそれを商品にできるかどうか考えていく。チームリーダーの先輩は「ダメだと否定するのは簡単だけど、そうではなくて、どうやったら商品になるかを考えよう」というタイプ。大企業にはないアットホームな雰囲気と迅速な決断があったからこそ、彼のいるチームはヒット商品を重ねていった。

「大ヒットではなくても小ヒットが続くと、社内の目は変わります。僕自身も、仕事って楽しいと思えるようになった」

そのきっかけを作ってくれた佳菜子さんと28歳のときに結婚した。誰よりも自分をわかってくれる女性に出会えた安心感から、彼は佳菜子さんに全幅の信頼を置いていた。

「佳菜子がいれば生きていける。そう思いました」

結婚生活は「バラ色」だった。

