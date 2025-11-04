いったい秋はどこに行ってしまったのか。10月初旬まで続いた猛暑から一転、10月下旬にかけて12月並みに冷え込んだ日本列島。この「異常気象」とも言うべき寒暖差の影響で、体調を崩す人が続出している。さらには、重症化すれば命にかかわる感染症が猛威を振るっているのだという……。

＊＊＊

※本稿は「週刊新潮」2025年11月6日号掲載【秋なき「二季」来襲で流行中「マイコプラズマ肺炎」「インフルエンザ」から身を守る術】の一部を抜粋／編集したものです。

【写真を見る】肺の片方が真っ白に… マイコプラズマ肺炎に感染した患者のレントゲン写真

「感染症大流行」の要因に「異常気象」の影響か

先人が「天高く馬肥ゆる秋」と例えたような青空を、もう何日も見ていない。夜ともなれば鈴虫の鳴き声が聞こえるはずなのに、今年はそんな季節の移ろいを感じられない。そう思う向きも多いのではなかろうか。

長引く咳の正体は……

1年の中でも過ごしやすいとされる「春」や「秋」が短くなり、「四季」が「夏」と「冬」に大別される「二季化」が叫ばれて久しい。季節の変化が急に起きれば、我々は身体に深刻なダメージを受けてしまう。

ただでさえ記録的な猛暑で身体が悲鳴を上げたところに、この寒さである。弱り目に祟り目ではないが、折しも全国的に「マイコプラズマ肺炎」や「インフルエンザ」など、厄介な感染症が流行っているのだ。

国立健康危機管理研究機構によれば、マイコプラズマ肺炎の全国患者数は、10月6日〜12日（第41週）の調査で前週から12.5％増加。9月1日〜7日（第36週）以降、6週連続で増え続けている。

そして「インフルエンザ」に至っては、すでに全国的な流行シーズンに入った。厚生労働省の発表では、第42週（10月13日〜19日）の定点あたり報告数は全国平均3.26人。第39週（9月22日〜28日）の1.04人から、実に約3倍にまで急増しているというのである。

全国の保育所や幼稚園、小・中・高校からは、第42週に休校13件、学年閉鎖63件、学級閉鎖297件の報告が上がっており、子どもを持つ家庭から大人世代へと感染は拡大し続けている。

感染症の流行に拍車をかける要因の一つが、ここ最近の「異常気象」である。

「10月上旬から中旬にかけては暖かい日が続いたのに、下旬で急に気温が下がる日が増えました。北日本から北陸、関東にかけては12月中旬並みに冷え込んだ地域もあります」

とは、お天気キャスターで、株式会社ウェザーマップ会長を務める森田正光氏。

「東京の最高気温は10月6日に29.3度で、8日にも28.4度と30度近い数字を記録しました。18日は25.9度まで上がり10月中旬としては珍しい夏日でした。ところが一転、23日には17.9度、翌24日は16.9度と11月中旬並みの気温となり、一気に10度近く低下。例年と比べても急激な気温変化が起きています」

過去10年で最も患者数が多かった昨年に迫る感染ペース

なんだか急に寒くなったと誰もが感じるのには、こんな理由があるそうだ。

「平年だと10月の東京の日照時間は約130時間あるのですが、今年は27日時点で58.8時間と半分にも達していません。天気の悪い日が続いているためですが、お日様を浴びる機会が少ないと体感気温も低下します。それが寒いと感じる要因になっています」（森田氏）

森田さん自身も、今年の気温変化は「急だ」と感じたとして、こう続ける。

「一般的に人間は23度くらいの気温を最も快適に感じて、18度を下回ると寒いと思う人が多くなるようです。つまり人間の体感における分岐点は18度から23度の温度帯。その前後に起こる気温変化を特に敏感に感じ取ります。私は病気に関する専門家ではありませんが、春先や秋口に体調を崩しやすいのは、この温度帯が関係しているのでは」

前述したマイコプラズマ肺炎とインフルエンザは、専門用語で「感染性呼吸器疾患」と呼ばれている。これらの感染症は、気温が低下して空気が乾燥する時期に流行しやすいというのだ。

東京歯科大学市川総合病院呼吸器内科で医師を務める寺嶋毅氏に聞くと、

「急激な寒暖差は病原体への抵抗力が落ちる要因になります。そもそも呼吸器は外の空気を直接吸い込むため外気の変化の影響を受けやすい。空気が乾燥して気温が下がると、喉の血流が悪くなり病原体を防御するためのシステム、免疫細胞の働きが低下します」

ゆえに例年マイコプラズマ肺炎は、秋から冬にかけて流行することが多い。

「昨年は11月から12月に大流行が起きました。過去10年で最も患者数が多かったのですが、今年はそれに迫る勢い。ここ数週間の感染者数の上昇と、さらに気温が下がってくる季節的な要因を考慮すれば、今後も感染者は増加するのではと心配しています」（同）

初期症状は発熱や倦怠感、頭痛などだが、強い咳が長く続くことも特徴の一つ。あの新型コロナやインフルエンザより、咳が出る期間が長引くというから厄介である。

免疫システムがと過剰反応して重症化

「マイコプラズマ肺炎は飛沫や接触で感染しますが、他の感染症と違い病原体が気管支の奥や肺まで広がりやすい。しかも傷つけられた気管支は修復されるのに時間がかかる。それまで咳が止まりません」（寺嶋氏）

感染者は18歳未満の子どもに多いが比較的軽症で済む。恐ろしいのは重症例の大半が大人であることで、持病を抱える高齢者は要注意なのだ。

「成人は免疫システムが強固なため、病原体と戦うと過剰反応して重症化しやすいのです。体内に入った病原体をやっつけるため免疫細胞が集まると、炎症物質が放出される。それが病原体を殺すだけでなく、私たち自身の細胞をも傷つけてしまうことがあるのです。一時期コロナでも言われた『免疫の暴走』（サイトカインストーム）と同じような仕組みです」（同）

となれば何が起きるのか。

「肺の細胞が傷つけられて息苦しくなるだけでなく、炎症物質が血液の流れに乗って全身に広がり、心臓や腎臓の働きが悪くなる『多臓器不全』などの症状が現れます。脳に炎症が及び脳炎となって意識障害に至ったケースもある。高齢者なら心臓や肺などに持病を抱える方もいますから、感染をきっかけに重症化することもあり得ます」（同）

＊＊＊

〈【「マイコプラズマ肺炎」「インフルエンザ」に大流行の兆し 今からできる感染症予防に有効な「秋バテ」対策とは】では、実際にマイコプラズマ肺炎に罹り生還した60代男性の「恐怖の体験談」に加え、専門家が重要だと指摘する「秋バテ」予防に有効な対策など、「マイコプラズマ肺炎」「インフルエンザ」の大流行に備えるための最新情報を約6000字にわたり詳報している〉

デイリー新潮編集部