通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間６%台、イベントクリアで動意薄く
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 6.83 5.40 5.76 6.94
1MO 7.73 5.43 6.49 7.07
3MO 8.62 5.82 7.29 6.99
6MO 9.00 6.15 7.87 7.26
9MO 9.16 6.37 8.19 7.45
1YR 9.28 6.53 8.42 7.60
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.95 7.46 6.32
1MO 7.77 7.61 6.33
3MO 8.22 8.10 6.71
6MO 8.72 8.60 7.05
9MO 9.03 8.94 7.26
1YR 9.23 9.19 7.41
東京時間10:52現在 参考値
ドル円１週間６%台とかなり低めの水準。イベントクリアで動意薄いとみられている。
ドル円１週間６%台とかなり低めの水準。イベントクリアで動意薄いとみられている。