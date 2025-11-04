Swatchの満月シリーズ第4弾「MISSION TO EARTHPHASE - MOONSHINE GOLD」　ビーバームーンを祝う新作

スイスの腕時計ブランド「Swatch（スウォッチ）」は、満月をテーマにしたシリーズの第4弾となる新作「MISSION TO EARTHPHASE - MOONSHINE GOLD（SO33N704L）」を2025年11月3日に発表しました。

販売は2025年11月5日（ビーバームーンの満月の日）から11月20日（新月の日）まで、世界各地の厳選されたSwatchストアにて実施される予定です。

スペックとデザイン

満月を称えるシリーズ第4作「MISSION TO EARTHPHASE - MOONSHINE GOLD（SO33N704L）」は、11月の満月「ビーバームーン」に着想を得たモデル。ムーンフェイズには、ビーバーにかじられたような満月がユーモラスに表現されています。

本作は前作の傑出した文字盤レイアウトを受け継ぎ、Swatchの最新イノベーション「EARTHPHASE（アースフェイズ）」、OMEGAの合金「Moonshine™ Gold」を用いたムーンフェイズ表示、そして「Snoopy」ワールドのイラストで仕上げています。

【▲ MISSION TO EARTHPHASE - MOONSHINE GOLD / SO33N704L（Credit: Swatch）】

素材には、Swatchが特許を取得した「Bioceramic（バイオセラミック）」を使用しています。セラミックとヒマシ油由来の素材をブレンドしたバイオ由来の複合材で、マットな質感と耐久性、軽やかな着け心地を両立します。カラーは深いダークネイビーブルーで統一し、宇宙空間を思わせるトーンです。

非対称ケースや「ドットオーバー90」のタキメータースケールなど、OMEGA「Speedmaster Moonwatch」の象徴的するデザインも受け継いでいます。裏蓋にはミッションステートメントが刻まれ、ネイビーのVELCRO®ラバーストラップが宇宙飛行士を思わせるディテールを演出します。

製品仕様

【▲ MISSION TO EARTHPHASE - MOONSHINE GOLD / SO33N704L（Credit: Swatch）】

製品名：MISSION TO EARTHPHASE - MOONSHINE GOLD : SO33N704Lケース素材：ネイビーのBioceramicケース、クラウン、プッシャーケース直径：42.00 mmケース厚さ：13.75 mmラグ間の距離：47.30 mmクォーツムーブメント：クロノグラフ（秒のみ）、ムーンフェイズおよびアースフェイズ表示付き防水：3気圧ストラップ：ネイビーラバーストラップVELCRO®クロージャー付き、ネイビーのBioceramicループ価格：57,200円（税込）

今回のモデルも、他のBioceramic MoonSwatchシリーズと同じく、1人1店舗で1日1本までの販売制限が設けられています。

編集／sorae編集部

（編集部注：本記事はリリース情報にもとづく第三者報道です。詳細や最新情報は公式サイトを参照してください）

