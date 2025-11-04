ゴンチャ×Stray Kids・フィリックス、新たなデザイン装飾スタートへ 第3弾キャンペーン発表
8人組ボーイズグループ・Stray KidsのFelix（フィリックス）がグローバルアンバサダーを務めるゴンチャの第3弾キャンペーンが13日よりスタートする。また、ウィンドウステッカーなどの新しいデザインとなる店内装飾は、6日よりはじまる。
【写真】Stray Kids・フィリックスが登場する新たな店舗装飾
Stray Kids のFelixがゴンチャのグローバルアンバサダーに就任し、日本でも9月からさまざまな施策を展開。アンバサダー施策ラストとなる第3弾キャンペーンが11月に始まるにあたり、新たなデザイン装飾を施し、全国のゴンチャをFelixでさらに盛り上げていく。
キャンペーンとともにスタートするのは、新たなデザインのカップスリーブの提供や、前回好評だったウィンドウステッカー、さらにSNSでもFelixとのゴン活写真を投稿するキャンペーンも実施。店頭サイネージで放映している動画も新しくなる。店頭でFelixを眺めつつ、写真を撮影しながら、ティータイムを楽しむことができる。
キャンペーン第3弾では、My Gong chaを利用のうえ、キャンペーン期間中に累計でゴンチャ商品1000円以上の購入者の中から、抽選で3250人にFelixキーチェーン（全2種からランダム1点）をプレゼントする。期間は13日〜30日までとなっている。
