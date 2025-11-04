住友ベ、上期最終は4％増益で着地

住友ベークライト <4203> [東証Ｐ] が11月4日昼(11:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終利益は前年同期比4.3％増の132億円に伸び、通期計画の235億円に対する進捗率は56.6％に達し、5年平均の48.5％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益は前年同期比56.1％増の102億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結最終利益は前年同期比1.8％増の58.4億円となり、売上営業利益率は前年同期の9.8％→10.0％とほぼ横ばいだった。



