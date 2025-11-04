©ABCテレビ©ABCテレビ

SALLY’S COFFEEのグッズ、Tシャツが完成しました！神戸レタスさんがデザインし、私が監修いたしました！

カラーは白と黒の2色！11/9のABCラジオまつりにて販売されます！そしてABCラジオファンクラブにご入会いただくと事前にオンラインでご購入いただくと、ラジオまつり当日に好きなタイミングで引取り可能になります！

ラジオまつり当日は私もこのTシャツを着て参加します！我家のわんこがラジオを聞きながらコーヒーを淹れている、そんなデザインになっています。

ぜひゲットしてください！

増田紗織