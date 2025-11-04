俳優で歌手の武田鉄矢（76）が4日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に生出演。ドジャースの2連覇についてテレビをつけていたが直視できなかったと告白した。

番組冒頭で、MC谷原章介から「鉄矢さん、知ってます？ ドジャース優勝したんですよ」と振られて「いや〜、私、4回見直して…」と興奮して話すと谷原は「どういうことですか？」と意味が分からずに聞き返した。

武田は「つまり、あんまりドキドキするもんで、みては負けると思って、それを4回繰り返した」と話した。佐々木恭子アナは「正視できなかった？」とツッコミを入れた。武田は「もう、ダメ」とテレビ観戦していたときの気持ちに立ち返った。谷原は「だって、ずーと劣勢だったじゃないですか」と当時の不安になった気持ちを吐露した。武田は「もう、本当に…」とそのあとは言葉にならなかった。

谷原は「その気持ち分かります。僕も正視できないから、ちょっと斜めになって見て、チャンスになったらハッって見るけど、またピンチになると目をそむけちゃう」と首を何度も振り回して話した。佐々木アナは「あ〜、感情が揺さぶりまくられましたね」と胸をおさえた。谷原は「結果、優勝ですから」と背筋を伸ばすと武田は「すごいなあ〜」と両目を閉じて大きくうなずいた。

谷原は「今日はそのニュースからまいります」と、何事もなかったのように進行に戻った。そして、日本時間午前4時過ぎから行われたドジャースの地元ロサンゼルスでの優勝パレードの映像につないだ。