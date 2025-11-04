新聞配達中の男性(77)がクマに襲われけが 繁華街や官庁街近くの保育園の園庭でもクマ目撃 防犯カメラにも姿が… 秋田市
4日未明、秋田市下新城で新聞配達をしていた77歳の男性がクマに襲われてけがをしました。
また秋田市の繁華街や官庁街近くにある保育園の園庭でクマが目撃され警察などが警戒を呼びかけています。
太田朋孝記者
「現場は山林の近くにある集落の一角です。夜が明ける前、新城川のそばにある住宅の敷地に、クマが現れて人を襲いました」
秋田臨港警察署の調べによりますと、4日午前3時半ごろ、秋田市下新城岩城にある住宅に新聞配達をしていたアルバイトの77歳の男性が、脇にあるやぶから現れた体長1メートルほどのクマ1頭に襲われました。
男性は会話ができる状態で、自力で病院に行きました。
また、4日午前7時すぎには、秋田市旭南にある保育園の園庭でクマが目撃されました。
体長約1メートルで、園の入り口付近に設置された防犯カメラにもその姿が映し出されていました。
同じ時間帯には隣接する福祉施設の職員もクマを目撃しています。
現場は繁華街の通称川反や官庁街にも近い場所です。
県内では11月に入っても街の中心部でクマの目撃が相次いでいます。