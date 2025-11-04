「なんてこった」「美しい」「目がチカチカする」レアルがストリート仕様のユニフォームを発表
レアル・マドリーとアディダスは3日、「LFSTLRコレクション」のユニフォームを発表した。
「LFSTLR」はアディダスが展開するアパレルコレクションで、「Lifestyler(ライフスタイラー)」の略語。クラブの文化と、ストリートウェアや現代ファッションのトレンドを融合させている。
今回のユニフォームは試合用とは異なり、よりファッション性に焦点を当てたデザイン。紫をベースとし、派手な3Dパターンが用いられている。
レアルは公式サイトで「大胆で目を引くデザインはクラブのDNAと勝者のスピリットに忠実であり、レアル・マドリーの文化と本質に敬意を表すディテールが散りばめられている」と紹介。すでに公式ストアやアディダスショップで購入可能となっている。
クラブ公式のX(旧ツイッター/@realmadrid)やインスタグラム(@realmadrid)でデザインが公開されると、「最高」「美しく見える」「すごくいいよ」「なんて醜いんだ」「最悪だ」「なんてこった」「目がチカチカする」と賛否両論の声が上がっていた。
del campo a la calle. Siempre LFSTLR @adidasfootball pic.twitter.com/fS8pyzEPsi— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 3, 2025