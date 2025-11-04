『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）の宮粼あおいが、あまりにもかわいすぎる。2005年公開の映画『NANA』で、ハチを演じる宮粼あおいのかわいさに衝撃を受けてから、はや20年。今もなお、宮粼あおいは全男子の“夢”であり、全女子の“憧れ”であり続けている。

ただ、彼女のかわいさはナチュラルなのだ。だから、どうあがいても作り込めないのが悲しい。と言いつつも、『ただ、君を愛してる』（2006年）の静流のショートヘアに憧れて、恥ずかしながら美容院で宮粼あおいの写真を見せたことがあるわたし。『ちょっとだけエスパー』の四季の“オン眉前髪”も、「かわいすぎるっ！」と挑戦しかけたが――「これは、宮粼あおいだから似合うんだよなぁ……」と思い、立ち止まった（偉いっ！）。

そんな“かわいさの権化”こと宮粼あおいが、『ちょっとだけエスパー』で演じているのは、兆（岡田将生）が社長を務める「ノナマーレ」が用意した社宅で、“ちょっとだけエスパー”の文太（大泉洋）と暮らす謎の女性・四季。第2話では、彼女に悲惨な過去があることが明かされた。どうやら、四季は最愛の夫を目の前で亡くした経験があり、そのショックから記憶が曖昧に。文太のことを、本当の夫だと思い込んでいるようなのだ。

だから、四季は文太に対して“本物の妻”かのような態度を取る。文太が他人行儀な対応をすると、「なんで、敬語なの？」「長く家を空けたら、もう他人同士ってことですか？」と口をとがらせてみたり。「わたしのこと、嫌いになった？」「漬物石より重い女、もういらない？」と不安そうに上目遣いをしてみたり……。どの仕草も、あざといわけではないのに、かわいいのだ。まさに、ナチュラルボーン・かわいい！

とくに、わたしが「宮粼あおい、恐るべし……」と思ったのは、「作業用ですか？」という感じのダサめなヘルメットを被って、自転車に乗っていたシーン。普通は、ちっともかわいくならないはずのスタイルなのに、なぜかめちゃくちゃかわいかった。

さらに、四季はノリまでいいからすごい。第2話で、文太に課された「画家が、目的地に着くのを阻止する」というミッション。そこで、車の運転ができる四季に「運転手さん、あの赤い車を追いかけてください！」と協力を要請すると、「はは～ん」とアクセルを踏み、「お客さん、ドライバー歴20年のあっしが、なんとしてもついて行ってみやす！」とニヤリ。毎週、四季ちゃんはかわいさの致死量を浴びせてくる。こんなの好きにならないなんて、無理ゲーだ。

それなのに、文太には“人を愛してはならない”という不条理で不可解なルールが課されている。もう、無理じゃない？ というか、すでに四季のことを愛してしまっているのでは……？ と心配になってしまう。これ、愛してしまったら、どうなるのでしょうか！ しかも、文太を“夫”だと思い込んでいる四季は、文太が能力を使って彼女の気持ちを読み取ったとき、「愛してる」とつぶやいていたりする。

「だとしても、気にしないことです。あなたはとにかく彼女の夫のふりをして、平凡なサラリーマンの顔をして、世界を救ってください」

兆はそう言うけれど、「気にしないなんてできるか～！」という感じ。

ただ、円寂（高畑淳子）が、「“世界を救う”って、よくボスが言うけど、文太さんの言うとおり、世界なんてどうでもいいのよ。これまでの人生、世界に見捨てられて生きてきたんだもん。でも、目の前の四季ちゃんを救うことなら分かるじゃない？」と言ったとき、これが野木亜紀子が本作に込めたメッセージなのかもしれない……と思った。

子どものころは、「ヒーローになりたい！」と願っていても、大人になると自分のことで精一杯で、周囲のことにまで気が回らなくなる。わたしたちはいつ、世界を救うことを諦めてしまうのだろう。

でも、もしかしたら、目も前にいる大切な人のヒーローになることなら、できるかもしれない。“ヒーローの連鎖”が生まれていけば、世界はほんの少し優しくなる。全人類を救うヒーローなんて存在しないけれど、“ちょっとだけヒーロー”になることなら、わたしにもできるだろうか。

そして、そんな“ちょっとだけヒーロー”たちが、今日もどこかで誰かを救っていると思うと、ちょっとだけ心が温かくなる。

（文＝菜本かな）