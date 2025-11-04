ETF売買動向＝4日前引け、ｉＳ米債７、ＭＸ日半導体が新高値 ETF売買動向＝4日前引け、ｉＳ米債７、ＭＸ日半導体が新高値

4日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比25.2％減の2386億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同28.5％減の1866億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ＴＯＰＩＸ連動型上場投信 <1306> 、ｉシェアーズ・コア米国債７－１０年 ＥＴＦ <1656> 、ＮＺＡＭ 上場投信 ＪＰＸ日経４００ <2526> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５ <1369> 、半導体フォーカス日本株（ネットリターン）ＥＴＮ <163A> など71銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均インバース <1456> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ダブル <1466> 、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> 、ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信 <1356> 、ＴＯＰＩＸベア上場投信 <1569> など15銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 小麦上場投資信託 <1695> が4.79％高、ＮＥＸＴ 野村日本株高配当 <2048> が4.19％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は7.14％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 産業用金属 <1686> は5.04％安、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> は3.81％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> は3.67％安、グローバルＸ チャイナＥＶ＆バッテリー <2254> は3.28％安と大幅に下落した。



日経平均株価が50円安となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1262億8300万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1554億6400万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFでは日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が142億800万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が100億3600万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が90億4700万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が77億2900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が66億300万円の売買代金となった。



