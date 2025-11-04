大島優子が自身のInstagramを更新。秋元才加と宮澤佐江との「心友トリオ」3ショットを披露した。チームK最強メンバーの再会にファンからは歓喜の声が寄せられている。

【写真】顔を寄せ合い笑顔を見せる大島＆秋元＆宮澤の“親友トリオ”

■大島優子のファンミに心友・秋元才加＆宮澤佐江がゲスト出演

大島は、11月3日にファンミーティング『大島優子ファンミーティング2025 #yukoroom』を都内で開催。イベントは2部制で構成され、特に「1部」は「★1次会★ ～大島優子と愉快な仲間たち～」と題して行われた。スペシャルゲストとして大島と親交の深い元AKB48の秋元と宮澤が登場。現役時代をともに過ごした”親友トリオ”3人による貴重なトークで会場を盛り上げた。

本投稿は、「ファンミーティング終わりましたー」と報告し、複数枚のオフショットを披露。茶系のニットを着てピースする大島を、グッズのロンTを着た笑顔の秋元と宮澤が挟む形での3ショット（1枚目）や顔を寄せ合っている3人の姿（2枚目）も公開。3人の変わらぬ仲の良さが伝わる写真だ。

続けて「ゲストというより、もはや3人のファンミーティングでしたけどね あー楽しかったー」と、親友たちとの再会を喜んだ。さらに「2人とはほんと気心知れてるし何しててもどこにいても楽しい ありがとう BIG LOVE」とふたりへの感謝の気持ちを綴った。最後は、「ファンミーティングの企画も楽しんでもらえたかな？ 来てくださったみなさん、配信で見てくださったみなさん ありがとうございました」と参加したファンへの感謝の言葉で締めくくった。

SNSには「心友トリオ尊い」「トリオ推しなのでうれしい！」「この3人は最強で最高！」といったファンの歓喜の声が続々と集まっている。

■写真：顔を寄せ合い笑顔を見せる大島＆秋元＆宮澤の“親友トリオ”