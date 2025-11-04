東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、豆蔵が一時S高 東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、豆蔵が一時S高

4日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数245、値下がり銘柄数315と、値下がりが優勢だった。



個別では豆蔵<202A>が一時ストップ高と値を飛ばした。富士山マガジンサービス<3138>、和心<9271>など3銘柄は年初来高値を更新。旅工房<6548>、ジェネレーションパス<3195>、イオレ<2334>、ライトアップ<6580>、Ｋｕｄａｎ<4425>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＭＦＳ<196A>、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ<206A>、ユナイテッド<2497>、リップス<373A>など16銘柄が年初来安値を更新。ＪＩＧ－ＳＡＷ<3914>、コンヴァノ<6574>、Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ<4833>、リアルゲイト<5532>、クラシル<299A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

