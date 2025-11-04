　4日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　126283　　 -32.0　　　 47090
２. <1360> 日経ベア２　　　 14208　　　18.8　　　 135.2
３. <1321> 野村日経平均　　 10036　　　-2.7　　　 54370
４. <1357> 日経Ｄインバ　　　9047　　 -52.2　　　　5508
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　　7729　　 -20.5　　　 55850
６. <1540> 純金信託　　　　　7582　　 -24.6　　　 19195
７. <1579> 日経ブル２　　　　6603　　 -27.1　　　 506.9
８. <1306> 野村東証指数　　　5014　　　77.2　　　3507.0
９. <2644> ＧＸ半導日株　　　4937　　 -39.6　　　　2687
10. <1329> ｉＳ日経　　　　　3427　　　79.5　　　　5448
11. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2001　　 -26.8　　　 72300
12. <1568> ＴＰＸブル　　　　1808　　 -68.7　　　 691.0
13. <1320> ｉＦ日経年１　　　1740　　　49.1　　　 54150
14. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1648　　 -36.3　　　　 222
15. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1448　　 -15.2　　　　2418
16. <200A> 野村日半導　　　　1427　　 -21.3　　　　2443
17. <1330> 上場日経平均　　　1306　　 -33.4　　　 54420
18. <2036> 金先物Ｗブル　　　1086　　 -46.6　　　152000
19. <1489> 日経高配５０　　　1082　　　33.7　　　　2622
20. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1046　　　13.1　　　2141.0
21. <1358> 上場日経２倍　　　 932　　 -13.9　　　 89070
22. <1547> 上場ＳＰ５百　　　 927　　 231.1　　　 11505
23. <2244> ＧＸＵテック　　　 922　　　63.2　　　　3203
24. <314A> ｉＳゴールド　　　 878　　 -29.9　　　 291.5
25. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 865　　 -24.3　　　 56520
26. <1615> 野村東証銀行　　　 839　　 131.8　　　 470.9
27. <1545> 野村ナスＨ無　　　 789　　　 9.7　　　 40280
28. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 767　　 -33.2　　　 345.5
29. <1655> ｉＳ米国株　　　　 738　　　38.7　　　 759.8
30. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 594　　 273.6　　　 30350
31. <1542> 純銀信託　　　　　 584　　 -46.6　　　 21570
32. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 583　　 138.0　　　3542.0
33. <1571> 日経インバ　　　　 575　　 -65.8　　　　 404
34. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 566　　　13.9　　　 62690
35. <1328> 野村金連動　　　　 556　　 -51.1　　　 14665
36. <1308> 上場東証指数　　　 541　　　 0.7　　　　3465
37. <2038> 原油先Ｗブル　　　 529　　 252.7　　　　1505
38. <2569> 上場ＮＱヘ有　　　 495　　 211.3　　　　3875
39. <1346> ＭＸ２２５　　　　 491　　　-4.1　　　 54420
40. <1398> ＳＭＤリート　　　 472　　　21.6　　　2016.5
41. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 463　　　 5.0　　　　1115
42. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 453　　　33.6　　　　1187
43. <1541> 純プラ信託　　　　 391　　 -15.2　　　　7238
44. <2631> ＭＸナスダク　　　 388　　　 3.5　　　 28565
45. <1577> 野村高配７０　　　 375　　 326.1　　　 44800
46. <2524> 農中東証指数　　　 359　　 191.9　　　3443.0
47. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 356　　　22.8　　　 675.0
48. <1356> ＴＰＸベア２　　　 351　　 -12.3　　　 180.2
49. <1473> Ｏｎｅトピ　　　　 330　　 791.9　　　3427.0
50. <2563> ｉＳ米国株Ｈ　　　 325　　 385.1　　　 371.7
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


