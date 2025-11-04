ETF売買代金ランキング＝4日前引け
4日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 126283 -32.0 47090
２. <1360> 日経ベア２ 14208 18.8 135.2
３. <1321> 野村日経平均 10036 -2.7 54370
４. <1357> 日経Ｄインバ 9047 -52.2 5508
５. <1458> 楽天Ｗブル 7729 -20.5 55850
６. <1540> 純金信託 7582 -24.6 19195
７. <1579> 日経ブル２ 6603 -27.1 506.9
８. <1306> 野村東証指数 5014 77.2 3507.0
９. <2644> ＧＸ半導日株 4937 -39.6 2687
10. <1329> ｉＳ日経 3427 79.5 5448
11. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2001 -26.8 72300
12. <1568> ＴＰＸブル 1808 -68.7 691.0
13. <1320> ｉＦ日経年１ 1740 49.1 54150
14. <1459> 楽天Ｗベア 1648 -36.3 222
15. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1448 -15.2 2418
16. <200A> 野村日半導 1427 -21.3 2443
17. <1330> 上場日経平均 1306 -33.4 54420
18. <2036> 金先物Ｗブル 1086 -46.6 152000
19. <1489> 日経高配５０ 1082 33.7 2622
20. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1046 13.1 2141.0
21. <1358> 上場日経２倍 932 -13.9 89070
22. <1547> 上場ＳＰ５百 927 231.1 11505
23. <2244> ＧＸＵテック 922 63.2 3203
24. <314A> ｉＳゴールド 878 -29.9 291.5
25. <1326> ＳＰＤＲ 865 -24.3 56520
26. <1615> 野村東証銀行 839 131.8 470.9
27. <1545> 野村ナスＨ無 789 9.7 40280
28. <1475> ｉＳＴＰＸ 767 -33.2 345.5
29. <1655> ｉＳ米国株 738 38.7 759.8
30. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 594 273.6 30350
31. <1542> 純銀信託 584 -46.6 21570
32. <1305> ｉＦＴＰ年１ 583 138.0 3542.0
33. <1571> 日経インバ 575 -65.8 404
34. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 566 13.9 62690
35. <1328> 野村金連動 556 -51.1 14665
36. <1308> 上場東証指数 541 0.7 3465
37. <2038> 原油先Ｗブル 529 252.7 1505
38. <2569> 上場ＮＱヘ有 495 211.3 3875
39. <1346> ＭＸ２２５ 491 -4.1 54420
40. <1398> ＳＭＤリート 472 21.6 2016.5
41. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 463 5.0 1115
42. <2865> ＧＸＮカバコ 453 33.6 1187
43. <1541> 純プラ信託 391 -15.2 7238
44. <2631> ＭＸナスダク 388 3.5 28565
45. <1577> 野村高配７０ 375 326.1 44800
46. <2524> 農中東証指数 359 191.9 3443.0
47. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 356 22.8 675.0
48. <1356> ＴＰＸベア２ 351 -12.3 180.2
49. <1473> Ｏｎｅトピ 330 791.9 3427.0
50. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 325 385.1 371.7
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 126283 -32.0 47090
２. <1360> 日経ベア２ 14208 18.8 135.2
３. <1321> 野村日経平均 10036 -2.7 54370
４. <1357> 日経Ｄインバ 9047 -52.2 5508
５. <1458> 楽天Ｗブル 7729 -20.5 55850
６. <1540> 純金信託 7582 -24.6 19195
７. <1579> 日経ブル２ 6603 -27.1 506.9
８. <1306> 野村東証指数 5014 77.2 3507.0
９. <2644> ＧＸ半導日株 4937 -39.6 2687
10. <1329> ｉＳ日経 3427 79.5 5448
11. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2001 -26.8 72300
12. <1568> ＴＰＸブル 1808 -68.7 691.0
13. <1320> ｉＦ日経年１ 1740 49.1 54150
14. <1459> 楽天Ｗベア 1648 -36.3 222
15. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1448 -15.2 2418
16. <200A> 野村日半導 1427 -21.3 2443
17. <1330> 上場日経平均 1306 -33.4 54420
18. <2036> 金先物Ｗブル 1086 -46.6 152000
19. <1489> 日経高配５０ 1082 33.7 2622
20. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1046 13.1 2141.0
21. <1358> 上場日経２倍 932 -13.9 89070
22. <1547> 上場ＳＰ５百 927 231.1 11505
23. <2244> ＧＸＵテック 922 63.2 3203
24. <314A> ｉＳゴールド 878 -29.9 291.5
25. <1326> ＳＰＤＲ 865 -24.3 56520
26. <1615> 野村東証銀行 839 131.8 470.9
27. <1545> 野村ナスＨ無 789 9.7 40280
28. <1475> ｉＳＴＰＸ 767 -33.2 345.5
29. <1655> ｉＳ米国株 738 38.7 759.8
30. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 594 273.6 30350
31. <1542> 純銀信託 584 -46.6 21570
32. <1305> ｉＦＴＰ年１ 583 138.0 3542.0
33. <1571> 日経インバ 575 -65.8 404
34. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 566 13.9 62690
35. <1328> 野村金連動 556 -51.1 14665
36. <1308> 上場東証指数 541 0.7 3465
37. <2038> 原油先Ｗブル 529 252.7 1505
38. <2569> 上場ＮＱヘ有 495 211.3 3875
39. <1346> ＭＸ２２５ 491 -4.1 54420
40. <1398> ＳＭＤリート 472 21.6 2016.5
41. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 463 5.0 1115
42. <2865> ＧＸＮカバコ 453 33.6 1187
43. <1541> 純プラ信託 391 -15.2 7238
44. <2631> ＭＸナスダク 388 3.5 28565
45. <1577> 野村高配７０ 375 326.1 44800
46. <2524> 農中東証指数 359 191.9 3443.0
47. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 356 22.8 675.0
48. <1356> ＴＰＸベア２ 351 -12.3 180.2
49. <1473> Ｏｎｅトピ 330 791.9 3427.0
50. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 325 385.1 371.7
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース