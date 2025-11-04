松島輝空、“国際大会準V”で13位にランクアップ 張本智和は日本勢最高位の4位を維持｜卓球男子世界ランキング（2025年第45週）
国際卓球連盟（ITTF）は4日、2025年第45週の世界ランキングを発表した。
■トップ30には5選手
男子シングルスでは「WTTチャンピオンズ・モンペリエ」で地元選手に敗れてベスト16となった張本智和（トヨタ自動車）が日本勢トップの4位をキープ。同大会で堂々の準優勝を飾った18歳の松島輝空（木下グループ）は2つ順位を上げて13位にランクアップした。
戸上隼輔（井村屋グループ）は1つ順位を落として19位、初戦で張本に敗れた宇田幸矢（協和キリン）は25位から28位に後退、篠塚大登（愛知工業大）は29位をキープし、5選手がトップ30に名を連ねている。
37位には1つ順位を上げた田中佑汰（金沢ポート）、47位には2つランクアップした茺田一輝（早稲田大）が60位以内にランクイン。
さらに、61位には57位から後退した及川瑞基（岡山リベッツ）、65位には4つ順位を上げ2週連続でキャリアハイを更新した吉山僚一（日本大）が浮上。
78位には吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）、85位に吉村真晴（SCOグループ）、89位に坂井雄飛（愛知工業大）が続き、97位に3つ順位を上げた村松雄斗（霧島整形外科病院）が100位圏内をキープしている。
■日本男子選手の世界ランキング推移（2025年11月4日更新）
■トップ100以内の男子日本選手ランキング
4位 （-）：張本智和
13位（↑ 15位）：松島輝空
19位（↓ 18位）：戸上隼輔
28位（↓ 25位）：宇田幸矢
29位（-）：篠塚大登
37位（↑ 38位）：田中佑汰
47位（↑ 49位）：茺田一輝
61位（↓ 57位）：及川瑞基
65位（↑ 69位）：吉山僚一
78位（↑ 79位）：吉村和弘
85位（↑ 86位）：吉村真晴
89位（-）：坂井雄飛
97位（↑ 100位）：村松雄斗