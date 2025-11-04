国際卓球連盟（ITTF）は4日、2025年第45週の世界ランキングを発表した。



■トップ30には5選手

男子シングルスでは「WTTチャンピオンズ・モンペリエ」で地元選手に敗れてベスト16となった張本智和（トヨタ自動車）が日本勢トップの4位をキープ。同大会で堂々の準優勝を飾った18歳の松島輝空（木下グループ）は2つ順位を上げて13位にランクアップした。

戸上隼輔（井村屋グループ）は1つ順位を落として19位、初戦で張本に敗れた宇田幸矢（協和キリン）は25位から28位に後退、篠塚大登（愛知工業大）は29位をキープし、5選手がトップ30に名を連ねている。

37位には1つ順位を上げた田中佑汰（金沢ポート）、47位には2つランクアップした茺田一輝（早稲田大）が60位以内にランクイン。

さらに、61位には57位から後退した及川瑞基（岡山リベッツ）、65位には4つ順位を上げ2週連続でキャリアハイを更新した吉山僚一（日本大）が浮上。

78位には吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）、85位に吉村真晴（SCOグループ）、89位に坂井雄飛（愛知工業大）が続き、97位に3つ順位を上げた村松雄斗（霧島整形外科病院）が100位圏内をキープしている。

■日本男子選手の世界ランキング推移（2025年11月4日更新）

■トップ100以内の男子日本選手ランキング

4位 （-）：張本智和

13位（↑ 15位）：松島輝空

19位（↓ 18位）：戸上隼輔

28位（↓ 25位）：宇田幸矢

29位（-）：篠塚大登

37位（↑ 38位）：田中佑汰

47位（↑ 49位）：茺田一輝

61位（↓ 57位）：及川瑞基

65位（↑ 69位）：吉山僚一

78位（↑ 79位）：吉村和弘

85位（↑ 86位）：吉村真晴

89位（-）：坂井雄飛

97位（↑ 100位）：村松雄斗



