“投資家”桐谷さん「彼女が投資を始める前で」 兒玉遥に優待株の分散投資を勧める
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が3日、自身のXを更新。「12月6日に開催されるイベント「投資運用フェスタ2025」で、元HKT48の兒玉遥と久々に対談することを報告した。
【写真】”彼女”前にデレデレ顔（笑）兒玉遥＆桐谷さんの2ショット
連日、講演会などで多忙の桐谷さんは、「資産運用フェスタ2025に出演します。今回は兒玉遥さんとの対談です」と告知。
思い出も語り「兒玉さんとは3年前、自転車で来てとの注文に応え『美人百花』で対談。彼女が投資を始める前で、私は優待株の分散投資を勧めましたが、その後の彼女は？」と伝えた。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
